Großbrand in Bremen: Feuerwehr warnt Anwohner vor Rauch

Von: Fabian Raddatz

Teilen

In Bremer Stadtteil Häfen ist ein Feuer ausgebrochen. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In einem Industriebetrieb im Bremer Stadtteil Häfen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr warnt die Anwohner vor dem Brand-Rauch.

Bremen – Großeinsatz für die Bremer Feuerwehr am Mittwochmorgen: In einer Halle in einem Entsorgungsbetrieb im Industriehafen ist ein Feuer ausgebrochen. In den Bereichen Burg, Oslebshausen, Gröpelingen, Walle und Bremen-Nord kann es zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag kommen, so die Einsatzkräfte.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie vorsorglich Klima- und Lüftungsanlagen abschalten. Auch die Sicht auf die Autobahnen sei eingeschränkt.