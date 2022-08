Großbrand im Bremer Viertel: Ein Mensch stirbt in den Flammen

Von: Fabian Raddatz

Rund 75 Feuerwehrleute sind im Einsatz. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bei einem Dachstuhlbrand im Bremer Viertel ist am frühen Freitagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr läuft der Einsatz immer noch.

Bremen – Ein Mensch ist am frühen Freitagmorgen, 5. August 2022, bei einem Brand in Bremen gestorben. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, brach das Feuer kurz vor 04:00 Uhr in einem Wohn- und Geschäftsgebäude im Steintor, in der Nähe des Ziegenmarkts aus. Ob es sich bei dem Opfer um einen Mann oder eine Frau handelte, ist bislang unklar.

Das Feuer sei unter Kontrolle, hieß es. Der Einsatz dauert immer noch an und zieht sich voraussichtlich bis in den Vormittag, so die Feuerwehr. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.