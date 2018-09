Großartige Zivilcourage: Mehrere Zeugen stellen Taschendieb in Bremen

Bremen - Mehreren Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 77 Jahre alter Mann seine Geldbörse nach einem Raub in Bremen zurückbekommen hat. Die Polizei Bremen lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten aller Beteiligten.

Gegen 18.30 Uhr sprach ein junger Mann am Freitagabend den 77-Jährigen in der Erlenstraße in der Bremer Neustadt an und fragte nach Kleingeld. Nachdem der Senior ihm kein Geld gab, ging dieser zunächst weiter.

Wie die Polizei berichtet, kam kurz darauf der 18-Jährige zurück, um die Geldbörse aus der Hosentasche des Seniors zu ziehen. Obwohl er auf einen Rollator angewiesen ist, konnte der Mann sich zunächst mehrfach erfolgreich wehren und den Dieb sogar wegschubsen.

Letztlich gelang es dem jungen Täter dennoch, das Portemonnaie zu entwenden und zu fliehen. Mehrere Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam. Während sich zwei um den 77-Jährigen kümmerten und die Polizei riefen, nahm ein 56-Jähriger die Verfolgung auf.

Zeugin nimmt mit Auto Verfolgung auf

Der Zeuge folgte dem 18-Jährigen zunächst und bat dann eine ebenfalls 56 Jahre alte Anwohnerin um Hilfe. Diese setzte sich kurzerhand in ihr Auto und übernahm die Verfolgung. Sie folgte dem Täter bis zu einer Feuerwache in der Woltmershauser Allee. Dort versuchte der Dieb sich zu verstecken. Die Frau forderte die Herausgabe der Geldbörse.

Der junge Mann ließ die Geldbörse zurück und flüchtete weiter. Einige Feuerwehrleute der Wache wurden auf die Situation aufmerksam und liefen dem Räuber hinterher. Im Bereich Neckarstraße/Woltmershauser Allee stellten sie den Dieb schließlich und übergaben ihn den eintreffenden Polizisten.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der Zeugen. Schnelles Handeln und Zivilcourage haben dazu geführt, dass der Räuber dingfest gemacht werden konnte. Oftmals reicht es bereits, das Handy zu benutzen und Hilfe zu holen oder weitere Passanten um Unterstützung zu bitten. Mehr Informationen zur Zivilcourage gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 196, Telefon 0421/362-19003.

