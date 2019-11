Groovig und tiefsinnig

Bremen - Von Martin Kowalewski. Sie tanzt wie ein Wirbelwind, und sie hat jede Menge Soul in der Stimme. Am Dienstagabend erobert Stefanie Heinzmann (30) mit ihrer Show „All we need is love“ die Herzen der etwa 800 Zuschauer beim Clubkonzert im „Modernes“ im Sturm. Immer wieder spricht sie ihr Publikum an und zeigt auch sehr persönliche Seiten.

„Ich darf zum dritten Mal im ,Modernes' spielen. Es gibt kaum einen Club, wo die Aussicht so schön ist“, sagt Heinzmann. „Hier kann man jeden sehen. Ihr guckt mich alle an.“ Eine so persönliche Begrüßung in einem Konzert hört man selten. Die Sängerin sucht den direkten Kontakt zu ihren Fans, fordert sie erfolgreich auf, die Arme zu schwenken, und macht sogleich ein unwiderstehliches Angebot: „Ich möchte für Euch die Sonne scheinen lassen.“

Der Song „Shadows“ beginnt, das Publikum wird raffiniert animiert. Große, gelbe Strandbälle fliegen ins Publikum. Die Zuschauer stupsen sie in die Höhe und lassen sie so über ihre Köpfe hinweg durch den Saal wandern, während auf der Bühne ein sommerlich-optimistisches Klangpanaroma entsteht. Nur einmal landet der Ball auf der Bühne und wird sanft zurückgeschossen. „Ich muss sagen, dass Ihr in Bremen wahnsinnig höflich seid“, sagt Heinzmann nach dem Song. „Wir rechnen immer damit, dass man uns mit diesen Ballons bewirft.“

Die 30-Jährige wirkt agil und lebensfroh, und sie hat immer wieder etwas zu sagen. Man merkt ihr an, dass sie in drei Jahren Pause und Rückzug in ihre dörfliche Heimat im Schweizer Kanton Wallis viel nachgedacht hat und tief in sich gegangen ist. Das Ergebnis sind ausdrucksstarke neue Songs, die sie authentisch zum Besten gibt.

So auch „Mother’s heart“. Heinzmann erzählt, dass sie oft furchtbar streng zu sich ist. Wohl viel zu streng. Der Song fragt danach, wie sich das wohl für ihre Mutter anfühlt. Sie empfiehlt vor allem Frauen, nicht so streng zu ihrem Körper zu sein. „Manchmal schaue ich an mir runter und denke: abgefahren, krasses Teil. Er pumpt Flüssigkeit durch seine Adern. Wir bekamen nur einen Körper geschenkt und ein Leben. Jeder von Euch ist wunderbar auf seine eigene Weise.“ Eine Menge existenzieller Tiefe, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Das Publikum nimmt es an. „Das ist was fürs Herz. Man geht beseelt nach Hause“, sagt eine Bremerin nach dem Konzert.

Heinzmann ist auch für Humor zu haben, erzählt von Radio-Stationen, die einen Song „Mother‘s heat“ ankündigen oder „Bilderhaus“. Es dauert etwas, aber dann sind einige Lacher zu hören. Gemeint war wohl „Build a house“. Der Song erklingt in der Zugabe. Zuvor hat Ephraim Salzmann, mit dem Heinzmann vor 14 Jahren in ihrer allerersten Band gespielt hat, eine vielseitige Solo-Nummer auf einem Walliser Hackbrett mit 88 Saiten dargeboten und viele Klangwolken und zarte Melodien entfaltet. Er geht direkt über zu den markanten Anfangsakkorden des Songs. Auch in dem Video ist er mit dem Traditionsinstrument zu sehen. Eine echte Besonderheit auf der Bühne in der Bremer Neustadt. Heinzmann hat eine vielseitige und einfach hervorragende Band mitgebracht. Trompeter Matthias Schwengler unterlegt den groovigen Sound immer wieder mit ausgefeilten Trompetenläufen, zart und jazzig und so geschickt im Hintergrund gehalten, dass er die Songs aufwendig anreichert, ohne ihren tanzbaren Charakter in Mitleidenschaft zu ziehen. Echte Feinarbeit nach Maß! Sänger Nico Gomez aus dem Vorprogramm liefert eine interessante Background-Stimme und hilft Heinzmann, das Publikum in einen „Bremer Chor“ zu verwandeln.