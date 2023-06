Gegen Mast geprallt: Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Bremen

Von: Sebastian Peters

Der Motorradfahrer verstarb noch vor Ort. (Symbolbild) © Sebastian Peters

Ein 36-jähriger Motorradfahrer verunglückte am Donnerstag tödlich in Bremen-Gröpelingen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfallhergang.

Bremen – Am Donnerstag, 15. Juni, kurz nach 22 Uhr befuhr der 36-jährige Motorradfahrer die Kap-Horn-Straße in Bremen-Gröpelingen. Aus bislang noch unklaren Gründen stürzte der Motorradfahrer in einer Kurve und prallte gegen einen Mast.

Motorradfahrer bei Unfall in Bremen tödlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Heraneilte Rettungskräfte versuchten noch, den 36 Jahre alten Mann am Donnerstagabend zu reanimieren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie hatten jedoch keinen Erfolg, der Mann starb noch an der Unfallstelle. Warum der 36-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte, konnte am Freitag zunächst noch nicht geklärt werden.

Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Hinweise zum möglichen Unfallgeschehen oder weiteren nützlichen Details nimmt die Bremer Polizei unter der Rufnummer 0421 362-14850 entgegen. (Mit Material der dpa)