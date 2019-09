Rezepte und Alternativen zur Holzkohle auf der „Grillgut“

Publikumsmesse im Rahmen der „Hanse-Life“

+ Johnny (Wilko Varnholt, 37) grillt mit einer Wrestler-Maske. Foto: KOWALEWSKI

Maskiert am Grill wendet Johnny (Wilko Varnholt, 37) das Fleisch. Die Produzenten von „Die Grillshow“ aus Gütersloh sind ein Publikumsmagnet auf der Messe „Grillgut“ am Wochenende im Rahmen der Verbrauchermesse „Hanse-Life“ in den Messehallen auf der Bürgerweide in Bremen.