„Fish International“ und „Gastro Ivent“ präsentieren neue Ideen und Produkte

Bremen - Cocktails in Flaschen, die Eis enthalten, Shrimps-Hörnchen, Seespinnen und Seeigelroggen aus der Dose. Und dazu Spitzen-Baristas, die ihre Geschmacksnerven im Wettkampf testen. Die Fachmessen „Fish International“ und „Gastro Ivent“ stehen im Zeichen ungewöhnlicher Angebote. Von Sonntag, 9. Februar, bis Dienstag, 11. Februar, veranstalten die Bremer Messemacher die 17. Auflage der Fischfachmesse (in Halle 5) sowie zum vierten Mal den Gastro-Treffpunkt für Nordwestdeutschland (Halle 6 und Halle 7).

Zur „Fish International“ werden 312 Aussteller aus 29 Nationen erwartet. Sie belegen den Angaben zufolge rund 10 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. „Entscheider aus Lebensmittelhandel, Industrie und Gastronomie informieren sich über Verarbeitungstechnik und Verkaufskonzepte sowie über neue Fisch- und Seafood-Produkte“, sagt Projektleiterin Sabine Wedell. So präsentiert ein türkischer Züchter erstmals in Bremen die japanische Flunder (Harime). „In Asien wird sie für Sushi hochgeschätzt, schmeckt dem Züchter zufolge aber auch gegrillt sehr gut“, sagt Wedell. Zu den neuen Zuchtprodukten zählt auch die Schwarzmeer-Lachsforelle. Der Loimulohi gilt als finnische Spezialität – der Flammlachs hat aber längst die Weihnachtsmärkte erobert. Jetzt bringt ihn die Firma „Transgourmet“ ins Supermarktregal. Und präsentiert zugleich noch Flammwels.

Shrimps-Hörnchen und Dim-Sum-Shrimps sowie „Fois Gras des Meeres“ (Kabeljauleber in Öl) zählen zu den auffälligsten Convenience-Produkten. Und Fischkonserven gelten als „trendiges Barfood“. Die Firma „Manger Trouvé“ aus Hanau hat nach eigenen Angaben rund 150 verschiedene Konservensorten im Angebot. Dazu zählen handentgrätete Sardellen, handgetauchte Kamm-muscheln, Meerfenchel, Algen und Muskelfleisch der Meerspinne.

Convenience ist auch ein großes Thema auf dem„Gastro Ivent“ mit rund 180 Ausstellern. So hat „Kukki“ aus Berlin Cocktails in Flaschen, die schon Eiswürfel enthalten, auf den Markt gebracht. Die Flaschen werden gefroren geliefert. Das Eis hat den Angaben zufolge eine besondere Qualität, so dass es beim Auftauen der Getränke festbleibt. Laut Projektleiterin Marta Pasierbeck werden auf der Messe „viele originelle Ideen für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung“ serviert. „Zum Beispiel stellt ein Hersteller einen Profi-Grill vor, der ohne Fettgeruch arbeitet und Logos oder andere Muster in die Haut von Bratwurst brennen kann.“

Beste Unterhaltung verspricht derweil am Sonntag die die „Deutsche Cuptasting Meisterschaft“ der Specialty Coffee Association (SCA). Dabei messen Baristas ihre Geschmacksnerven: Sie müssen aus acht Sets mit je drei Tassen Kaffee jeweils die eine herausschmecken, die anderen Kaffee als die beiden anderen enthält. Am Montag und Dienstag wetteifern dann 16 Kaffee-Könner um die schönsten Kunstwerke aus Milchschaum. Der Sieger gewinnt einen Startplatz bei der „Deutschen Latte-Art-Meisterschaft“. Zwei Rohkaffeehändler lassen Interessierte an allen Messetagen um 11, 13 und 15 Uhr mehrere Kaffeesorten verkosten, die vor Ort frisch geröstet werden – „Cupping“ heißt das.

Info: Zwei Messen fürs Fachpublikum in Bremen

Die 1988 ins Leben gerufene „Fish International“ in der Messe Bremen ist die einzige deutsche Fachmesse für Fisch und Seafood. Im Zwei-Jahres-Rhythmus kommen gut 12 000 Besucher aus Fischindustrie, Fischgroßhandel, Lebensmitteleinzelhandel und Gastronomie zusammen. Die 2014 gegründete „Gastro Ivent“ ist der Branchentreffpunkt für Nordwestdeutschland. Sie will Impulse und Lösungen für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung bieten. Die beiden Messen in den Hallen 5 bis 7 auf der Bürgerweide sind täglich von 10 bis 18 Uhr ausschließlich fürs Fachpublikum geöffnet.