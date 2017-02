„Grenzen sind überschritten“

Bremen - Von Martin Kowalewski. Nach einem Sternmarsch mit Samba-Begleitung versammelten sich 200 bis 300 Gewerkschaftsmitglieder aus dem öffentlichen Dienst auf dem Bremer Marktplatz, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die Tarifverhandlungen für die Länderbeschäftigten gehen am Donnerstag in die dritte Runde.

Verdi und die Lehrergewerkschaft GEW hatten Mitglieder, die an Bremer und Bremerhavener Schulen beschäftigt sind, zum Warnstreik aufgerufen. Zwei Bremer Berufsschulen wurden bes-treikt. Mehrere Grundschulen richteten einen Notdienst ein. Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) traf sich, allerdings nicht auf dem Marktplatz.

„Die Arbeitgeber haben die Grenzen überschritten. Es reicht“, sagte Christian Gloede, Landesvorstandssprecher der GEW. Er führt vier Kernforderungen auf. Dazu zählen sechs Prozent mehr Gehalt und für Auszubildende 90 Euro mehr sowie 30 Urlaubstage, das Ende des „Befristungswahnsinns“ zugunsten eine Übernahmegarantie sowie die Aufwertung des sozialen Bildungsdienstes. „Wird uns das nicht beschieden, so machen wir mit den Streiks weiter“, sagte Gloede. Gefordert wird auch eine Übertragung des Ergebnisses auf Beamte und Pensionäre.

Ingo Tebje von Verdi unterstrich die Forderung, den Gehaltsabstand zwischen Beschäftigten der Länder und der Kommunen abzubauen. Er verwies auf einen Unterschied von 800 Euro bei Mitarbeitern von Job-Centern. „Das sind Leute, die die gleiche Arbeit machen und teilweise sogar im selben Büro sitzen. Ist das gerecht?“, fragte Tebje die versammelten Gewerkschafter. Diese antworten mit „Nein!“, pfiffen und applaudierten.

Peer Jaschinski, Sprecher des Stadtverbandes Bremerhaven der GEW, griff die Bremer Landesregierung direkt an. „Viele Jahre haben wir um neue Stellen gekämpft. Jetzt konnten in Bremerhaven 39 Stellen und in Bremen 40 Stellen nicht besetzt werden.“ Die Bremer Landesregierung würde zudem verhindern, dass Nachwuchs ausgebildet wird. Stattdessen schicke man Quereinsteiger in den Dienst, ohne diese zu unterstützen. „Die machen ihre erste Unterrichtsstunde, ohne auch nur eine Qualifikationsmaßnahme bekommen zu haben“, sagte Jaschinski. Es gäbe für sie auch keine Qualifikationsangebote, die einen Aufstieg in der Gehaltsklasse ermöglichen.

Eigentlich wollten die Gewerkschafter das Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) vor dem Senatsfrühstück alles persönlich sagen und sie auffordern, sich für ein einvernehmliches Ergebnis der Tarifverhandlungen einzusetzen. Doch sie kam zu spät. Immerhin traf sie noch auf GdP-Chef Jochen Kopelke: „Sie hatte kein Angebot, und sie hat mir auch nicht viel Hoffnung gemacht.“

200 Tarifangestellte, Beamte und Pensionäre von Polizei Bremen und Stadtamt trafen sich im Konsul-Hackfeld-Haus. „Wir haben das wegen der angespannten Sicherheitslage gemacht. Wir wollten die Straßen nicht noch mehr verstopfen und damit unseren Kollegen noch mehr Arbeit machen“, so Kopelke.