Personalwechsel auf der „Polarstern“: An der Grenze des Machbaren

Bremerhaven – Das Forschungsschiff „Polarstern“ des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) driftet in der Arktis. Dichtes Meereis verzögerte den regelmäßigen Personalwechsel. Nun ist der Versorgungseisbrecher da. Auf seiner Rückfahrt stehen neue Herausforderungen an.

Mit zweiwöchiger Verspätung hat der russische Versorgungseisbrecher „Kapitan Dranitysn“ das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“ erreicht – rund 150 Kilometer vom Nordpol entfernt. Noch nie habe es ein Schiff zu dieser Jahreszeit aus eigenem Antrieb so tief in die zentrale Arktis geschafft, sagte Expeditionsleiter Markus Rex am Montag. „Wir sind an der Grenze des Machbaren“, betonte Rex. Die „Polarstern“ schließlich habe am 24. Februar eine Position nur noch 156 Kilometer vom Nordpol entfernt erreicht. „Nie zuvor war ein Schiff im Winter so weit im Norden“, sagte Rex. „Diese Rekorde markieren Meilensteine der Mosaic-Expedition. Sie zeigen den Erfolg des logistischen Konzepts und sind die Grundlage für die einzigartigen wissenschaftlichen Messungen der Expedition.“

Die „Polarstern“ driftet derzeit ein Jahr durch die Arktis, angedockt an einer riesigen Eisscholle. Die Wissenschaftler an Bord werden alle zwei Monate ausgetauscht. Dichtes Meereis verhinderte jedoch ein zügiges Vorankommen der „Kapitan Dranitsyn“ und verzögerte den Personalwechsel. Das führte zu Verstimmungen an Bord der „Polarstern“. Rex betonte dagegen, die Verspätung sei im Rahmen seiner Erwartungen gewesen: „Unser Konzept ist aufgegangen.“ Seit der Ankunft der „Kapitan Dranitsyn“ an der Eisscholle werden frische Lebensmittel und neue wissenschaftliche Ausrüstung zur „Polarstern“ gebracht. Bis alles Material an Bord sei, werde es noch Tage dauern, da beide Schiffe rund einen Kilometer voneinander entfernt lägen. Geräte müssten mit Kränen von Bord gehievt werden, für den Shuttle werden Pistenraupen und Schneemobile eingesetzt. Bei Temperaturen von minus 35 Grad Celsius kämen die Geräte an ihre Grenzen. „Man muss vorsichtig und langsam vorgehen“, sagte Rex. Die Lebensmittel müssten in beheizten Containern transportiert werden.

+ Händeschütteln an Bord: die Kapitäne Stefan Schwarze (l.) und Alexandr Erpulev. © Michael GUTSCHE/AWI

In Kürze bricht in Russland ein Eisbrecher auf, um der „Kapitan Dranitsyn“ auf ihrem Rückweg entgegenzufahren. Das Versorgungsschiff hatte aufgrund des dichten Eises mehr Energie verbraucht als erwartet. Nun muss es unterwegs mit Treibstoff versorgt werden. Da das Meereis jetzt noch dicker wird, werden für den nächsten Personalwechsel im April Polarflugzeuge eingesetzt. Pistenraupen haben dafür auf der Eisscholle eine Landebahn präpariert. dpa/je

Info: Der zweite Expeditionsabschnitt

- Vom 13. Dezember 2019 bis zum 27. Februar ist die „Polarstern“ 672 Kilometer mit der Transpolardrift vorangekommen, hat dabei allerdings aufgrund der Schleifen und Kringel der Drift nur eine Luftlinie von 406 Kilometern zurückgelegt.

- Der Geschwindigkeitsrekord während dieser Zeit war am 1. Februar 2020 mit 1,7 Kilometern pro Stunde. . Die Expedition ist auf eine Distanz von 156 Kilometer an den Nordpol herangekommen.

- Die Lufttemperatur fiel am 1. Februar von für diese Jahreszeit ungewöhnlich warmen minus 11,4 Grad auf minus 38,2 Grad Celsius. Das ist der stärkste beobachtete Kaltlufteinbruch während des Fahrtabschnitts.

- Die Expeditionsteilnehmer haben auf dem zweiten Abschnitt 8 100 Eier, 1 360 Kilogramm Kartoffeln und 86 Gläser Nutella verspeist. Natürlich beschränkten sich die Mahlzeiten aber nicht allein darauf.

- 34,3 Terabyte Daten haben die Wissenschaftler gesammelt.