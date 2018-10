Ritterschlag für Möbelgestalter Martin Wilmes „Grassimesse“ und Ostertor

Bremer zur „Grassimesse“ eingeladen

+ © Kerstin Rolfes Der Bremer Möbelgestalter Martin Wilmes hat auf der renommierten „Grassimesse“ einen Säulenschrank in Esche präsentiert. © Kerstin Rolfes

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bei der „Grassimesse“ in Leipzig dabei zu sein, das ist für Kunsthandwerker und Gestalter so etwas wie ein Ritterschlag. Der Bremer Möbeltischler Martin Wilmes hat diesen Designer-Ritterschlag jetzt erlebt. Er hat extra für die „Grassimesse“ ein Möbelstück gebaut und dort erstmalig ausgestellt. Und nun, direkt danach, präsentiert Wilmes das Stück – einen Säulenschrank in Esche – in Bremen. Und zwar am Freitag, 2. November, in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr in der Produzentengalerie „Raum – Handwerk & Design“ (Ostertorsteinweg 68).