Grasmann letztes Mal in Bremen

+ Abschied: Christian Grasmann wird seine Karriere beenden. Foto: TÖBELMANN

Bremen – 2016 war für Christian Grasmann ein besonderes Jahr, denn da holte er sich den Sieg in Bremen. In diesem Jahr ist er erneut dabei, doch die Fans müssen demnächst auf den jetzt 37-jährigen Routinier verzichten. Denn die Sixdays 2019 in Kopenhagen werden die letzten in seiner Karriere sein. „Ja, stimmt. Ich höre auf. Die berufliche Belastung mit meinem Maloja-Projekt ist so hoch, dass ich beides nicht mehr unter einen Hut bekomme“, erklärte Grasmann. töb