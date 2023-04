Gras-Revolution könnte in Bremen starten: Grüne wollen Cannabis-Modellregion

Von: Andree Wächter

Teilen

Noch in diesem Jahr könnte es legal Cannabis in Deutschland geben. Nach dem Willen der Grünen soll Bremen eine der Modellregionen werden.

Bremen – Mit der Legalisierung von Cannabis setzt die Bundesregierung ein weiteres Wahlversprechen um. Erstmal nicht geplant: der flächendeckende Verkauf in offiziellen Shops. In einem ersten Schritt soll in Modellregionen genau das erprobt werden. Kurz vor der Bürgerschaftswahl in Bremen fordern die Grünen, dass Bremen eine solche Modellregion wird.

„Wir Grüne haben uns schon lange für eine zeitgemäße Drogenpolitik starkgemacht, die die Menschen schützt. Die Prohibition (Verbot von bestimmten Drogen, Anm. d. Red.) von Cannabis ging zu lange zulasten von der Gesundheit vieler, da es keine einheitliche Qualitätskontrolle gab“, so Alexandra Werwath, Landesvorstandssprecherin. „Darüber hinaus belastete die Kriminalisierung die Justiz unnötig. Wir fordern, dass Bremen eine Modellregion werden kann.“

Die Bremer Bevölkerung scheint der Legislative schon etwas voraus zu sein: Die Polizei hatte erst kürzlich eine Cannabis-Plantage entdeckt – die aufgrund des großen Umfangs auch unter den neuen Gras-Plänen der Bundesregierung illegal gewesen wäre.

Gras-Revolution könnte in Bremen starten: Grüne wollen Cannabis-Modellregion

Unterstützung bekommt Werwath von der Bremer Grünen-Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonther. „Bremen ist ein hervorragender Standort für ein groß angelegtes wissenschaftliches Modellprojekt im urbanen Raum.“ Sie wirft zudem noch weitere Argumente für einen kontrollierten Verkauf in den Ring: „Zudem kann der Jugendschutz viel besser durchgesetzt werden, denn kein Dealer fragt nach dem Ausweis.“

Wenig überraschend ist auch die Nachwuchsorganisation der Grünen begeistert. „Die Legalisierung von Cannabis ist längst überfällig. Die Abgabe in lizenzierten Fachgeschäften ergibt Sinn und ist ein wichtiger Faktor, um selbstbestimmten Konsum außerhalb des Schwarzmarktes zu ermöglichen“, sagt Lena Kramer, Sprecherin der Grünen Jugend Bremen.

Die Pläne für die Legalisierung von Cannabis wurden vorgestellt. Die Bremer Grünen wollen, dass Bremen Modellregion wird. Die Cannabis-Legalisierung ist in Bremen seit mehreren Jahren ein präsentes Thema: Unbekannte besprühten 2012 das Grünlicht einer Ampel am Bremer Osterdeich mittels einer Schablone. © Eckhard Stengel/Imago

Gelb unterstützt grün: FDP hofft durch Legalisierung auf wirtschaftliche und wissenschaftliche Impulse in Bremen

Unterstützung kommt auch aus der Bremer FDP: Deren gesundheitspolitischer Sprecher Magnus Buhlert begrüßt die vorgestellten Eckpunkte gegenüber buten un binnen. Er hofft auf Unternehmensneugründungen und sieht Chancen für Bremen, wenn im Bereich Medizin-Cannabis und Nutzhanf geforscht werde. Im aktuellen Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai 2023 ist von Cannabis allerdings keine Rede.

Modellprojekt könnte offene Fragen klären: Wie entwickelt sich der illegale Verkauf?

Spannend bleibt die Frage, ob der illegale Verkauf tatsächlich zurückgedrängt wird. Oder fallen nur die Preise? Auch muss geklärt werden, was mit den Folgekrankheiten passiert. Müssen sie von den Krankenkassen getragen werden? Polizei und Ärzte sind von der Legalisierung von Cannabis nicht so begeistert wie die Grünen.

Zum Hintergrund: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wollen den Besitz von 25 Gramm Cannabis und den Anbau von drei Hanfpflanzen für den privaten Gebrauch noch in diesem Jahr legalisieren. Einen bundesweiten Verkauf in lizenzierten Geschäften, wie von SPD, Grüne und FDP vereinbart, wird es nach den aktuellen Gesetzentwürfen zunächst nicht geben können. Aufgrund von EU-Recht solle dies zunächst nur in Modellregionen ausprobiert werden.