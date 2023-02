Bremen: „Grande Dame“ steht für zwei Millionen Euro

zum Verkauf

Von: Jörg Esser

Die „Alte Pathologie“ im Hulsberg-Viertel soll für mindestens zwei Millionen Euro verkauft werden. © GEG/Patric Leo

Auf den freiwerdenden Flächen des Klinikums Bremen-Mitte ensthet das Neue Hulsberg-Viertel. Jetzt wird mit der „Alten Pathologie“ ein weiteres Grundstück zum Verkauf angeboten.

Bremen – Der Grundstücksverkauf im Neuen Hulsberg-Viertel geht weiter: Jetzt hat die städtische Grundstücksentwicklungsgesellschaft Klinikum Bremen-Mitte (GEG) die unter Denkmalschutz stehende „Alte Pathologie“ an den Markt gebracht.

Das Kaufgrundstück hat eine Größe von 1 676 Quadratmetern. Das Gebäude verfügt über eine oberirdische Bruttogrundfläche von 2 233 Quadratmetern. Und der Mindestkaufpreis liegt bei zwei Millionen Euro. „Eingehende Gebote werden mit 51 Prozent nach Kaufpreisgebot und mit 49 Prozent nach konzeptionellen Aspekten bewertet“, heißt es.

„Wir bringen diese baukulturelle Perle mit großen Erwartungen an den Immobilienmarkt“, sagt GEG-Geschäftsführer Florian Kommer. Er bezeichnet die „Alte Pathologie“ als „Grande Dame“ des Hulsberg-Viertels. Das „etwas in die Jahre gekommene“ Gebäude (Baujahr 1911) verdiene „Respekt zur historischen Bausubstanz und viel Liebe zum Detail“. Bis zum vergangenen Jahr fanden im „Haus 24“ (so die technische Gebäudebezeichnung) noch Leichenschauen statt. Hier waren die Rechtsmedizin und das Institut für Pathologie untergebracht. Und das Haus bot eine außergewöhnliche Kulisse für die eine oder andere Bremer „Tatort“-Folge, so Kommer.

Außergewöhnliche Kulisse für Bremer „Tatort“-Folgen

Jetzt folgt eine zweimonatige Phase, in der Interessenten sich mit dem Grundstück auseinandersetzen und das Gebäude besichtigen können, um dann bis zum 3. Mai ein Angebot einzureichen. „Die GEG strebt eine Angebotsauswertung bis zum Sommer dieses Jahres an“, sagt Kommer.

Das Neue Hulsberg-Viertel gilt als eines der wichtigsten Bremer Stadtentwicklungsprojekte. Auf den freiwerdenden 14 Hektar des Klinikums Bremen-Mitte entsteht ein gemischtes Quartier mit bis zu 1 100 Wohnungen. 2021 haben die ersten Baumaßnahmen zur technischen und verkehrlichen Grundstückserschließung begonnen.

2022 wurden die Frauenklinik, die Pharmakologie und der Bunker an der St.-Jürgen-Straße abgebrochen. Das Areal firmiert jetzt als „St.-Jürgen-Quartier“ und wird von der Investorengemeinschaft „Vier Quartier“ entwickelt. Dahinter stecken die vier Bremer Baugesellschaften Gebrüder Rausch, Interhomes, Specht-Gruppe und Stefes. Sie planen auf dem 2,9 Hektar großen Grundstück zwischen St.-Jürgen-Straße und Am Schwarzen Meer ein Wohngebiet mit freien und geförderten Wohnungen sowie Reihenhäuser mit insgesamt 300 Wohneinheiten. Investiert wird den Angaben zufolge eine zweistellige Millionensumme.

300 Wohneinheiten im „St.-Jürgen-Quartier“

Zudem sollen im denkmalgeschützten „Haus 8“ auf dem Klinikareal (zuletzt: Augenklinik und Urologie) unter anderem eine Markthalle und ein Designhotel entstehen. Die Genossenschaft „Karl“ will in diesem Jahr ihr Mehrfamilienwohnhaus mit 29 Wohneinheiten beziehen, ins Wohnhaus „Sorgenfrei 1“ (direkt neben der Pathologie) mit elf Wohnungen kehrt zum Sommer Leben ein. Weiterhin für Klinikzwecke soll hingegen das „Bettenhaus“ genutzt werden.

Bis 2026/27 will die GEG laut Kommer alle Straßen und das öffentliche Grün fertiggestellt sowie alle Grundstücke übergeben haben.

Mehr Infos unter:

www.neues-hulsberg.de