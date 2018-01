Granatensprengung am Werdersee erfolgreich

Bremen - Eine Granate wurde gegen 11 Uhr im Bremer Neubaugebiet „Gartenstadt Werdersee" erfolgreich gesprengt. Das Geschoss wurde bei Sondierungsarbeiten gefunden.

Wie die Polizei berichtet, wird die Fundstelle in einem Radius von 200 Metern evakuiert. Betroffen sind auch Fußgänger und Radfahrer am Werdersee. Evakuierte haben die Möglichkeit, die Simon-Petrus-Gemeinde in der Habenhauser Dorfstr. 42 aufzusuchen.

Während der Flugverkehr für den kurzen Zeitraum der Sprengung eingestellt wird, ist der Schiffverkehr nicht betroffen. Die Bremer Straßenbahn AG leitet für den Zeitraum der Sprengung die Buslinie 51 um, sodass die Haltestelle Holzdamm nicht angefahren wird. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Evakuierungsbereich zu umfahren.