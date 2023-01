Sommerflair auf der Bühne des Bremer GOP-Theaters

Von: Martin Kowalewski

Komplexe Jonglagen: das Duo „Eyerusalem & Tsion“ aus Äthiopien bei der Premiere von „La Vie – Die Kunst der Straße“ im GOP-Varietétheater. © Kowalewski

„La Vie“ heißt die neue Show im GOP-Varietetheater. Sie läuft bis zum 12. März und präsentiert ein Programm voller akrobatischer Eleganz, Witz und guter Musik.

Bremen – „La Vie – Die Kunst der Straße“ holt mitten im Winter einen Hauch sommerlichen Spektakels auf die Bühne des GOP-Varietétheaters in der Überseestadt. Straßenkunst, wie sie auf Festivals zu sehen sein soll, ist Gegenstand der neuen Show, die mit akrobatischer Eleganz, Witz und einfach guter Musik begeistert.

Serge Huerico ist ein Akrobat mit Kunstrad. Ein durchaus straßentauglicher Anblick: Aber, was der 54-Jährige auf dem Fahrrad macht, ist artistisch beeindruckend und provoziert immer wieder mal ein wohliges Schmunzeln. Während der Fahrt steht er mit den Füßen auf Lenker und Sattel oder hängt sich auch seitlich ans Fahrrad, die Füße an den Halterungen, und bedient die Pedale per Hand, die andere Hand am Lenker. Auch posiert er vor dem Lenker, die Beine nach hinten gestreckt mit den Füßen auf den Pedalen.

Tobi van Deisner fasziniert mit Ballonkunst. Unter anderem erschafft er aus Luftballons durchaus detailfreudig einen Taucher. Bei den Augen lässt er zunächst zwei „Pupillen“ entstehen, die dann in größere weiße Ballons hineinkommen. Auch eine „Taucherbrille“ bekommt die Luftballon-Figur verpasst. Und zwei Sauerstoffflaschen auf dem Rücken.

Ein Taucher aus Luftballons

Als Meister der Bouncing-Jonglage erobert Lukas Köster die Bühne und das Publikum. Er hat zwei dreieckige Requisiten dabei, an deren schrägen Seiten er die Bälle abprallen lässt. Auch vom Boden lässt er die Bälle abprallen. Interessante Flugbewegungen sind zu sehen. Einmal landet ein Ball auf seinem seitlich abgesenkten Kopf.

Ebenso beeindruckend ist die Jonglage von Thomas Janke, zunächst mit Bällen, von denen einer auch auf seinem Rücken landet, während er seinen Oberkörper nach vorn beugt. Seine Jonglage mit Ringen verbreitet einen Hauch von Nightlife-Feeling, weil diese in speziellem Licht leuchten. Auch mit Keulen jongliert der 27-Jährige. Und da ist auch der Bereich hinter seinem Rücken nicht ausgenommen.. Aus Äthiopien stammt das Duo „Eyerusalem & Tsion“. Die beiden 23 Jahre jungen Artistinnen zeigen komplexe Jonglagen mit Stoffelementen unter Einsatz ihrer Füße, aber auch Hände. Auch bilden beide zusammen Figuren, eine Artistin auf den Füßen der anderen, wobei wiederum viele Stoffelemente jongliert werden.

Komplexe Jonglagen

Die Show hat noch mehr zu bieten. Naoto Okoda aus Japan beherrscht seine Jojos perfekt, was zusammen mit seinen Körperbewegungen eine beeindruckende Choreographie ergibt. Lukas Köster tritt auch zusammen mit Julia Grote auf – ein romantischer Pas de Deux voller Eleganz und Körperbeherrschung. Grote zeigt aus Gesundheitsgründen aktuell keine Nummer am Luftring. Sie wird vorübergehend durch Ingrid Korpitsch vertreten. Die 48-jährige Ariadna beeindruckt mit südländischem Flair am Cyr-Ring und mit sehr viel Ausdruck am Vertikalseil. Und das Musiker-Duo Marchner & Lidl aus Bayern sorgt mit Humor für Stimmung.