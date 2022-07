Neue GOP-Show „Bookshop“: Artistik vor Bücherkulisse

Von: Martin Kowalewski

Die neue GOP-Show „Bookshop“ hat am Donnerstagabend im Theater in der Überseestadt Premiere gefeiert - vor begeisterten Zuschauern.

Bremen – Ein Hintergrund mit Büchern. Davor: markante Personen. Eine Meerjungfrau liegt auf dem Boden, eine Frau zeigt ihr langes Haar, zu ihren Füßen ein Mann mit Krone. Außerdem: ein Mann mit Fotoapparat. Ist er auf Ermittlung? Und es gibt noch mehr interessante Personen. Und ein Skelett. So beginnt die Show „Bookshop“, die am Donnerstagabend im Bremer GOP-Varieté-Theater Premiere feierte. Eine amüsante Show – natürlich voller faszinierender Artistik.

Ein Ort der Geschichten ist ein kleiner Buchladen am Rande von Paris, geführt von Fräulein Sonntag (Amélie Demay, auch im Duo mit Michele), das einen ungeschickten Gehilfen (Joel Baker) hat. Hier passieren witzige Dinge. Es ist eine Show mit Büchern im Bühnenbild und literarischen Anspielungen.

GOP in Bremen: „Bookshop“ entführt in die Welt der Literatur

„Momo“ von Michael Ende ist Thema einer Jonglage-Nummer. Nebel breitet sich auf der Bühne aus. Die „grauen Herren“ kommen auf Hoverboards. Natürlich rauchen sie, wer die Geschichte kennt, versteht das. Eine Uhr ist zu hören. Momo, gespielt von Jongleurin Bekka Rose aus Kanada, entnimmt die Zeiger einer Uhr hinter der Eingangstür. So hat sie ihre Jonglier-Kolben. Und sie verscheucht die grauen Herren. Die Hektik von eben ist vorbei, eine konzentrierte Jonglage beginnt. Die Zeiger sausen durch die Luft. Rose wirft einen Kolben und fängt ihn mit zwei anderen ein. Das klappt auch, als sie einen Kolben mit dem Fuß hochwirft. Sie balanciert auch auf der Stirn. All das wirkt leicht und verspielt.

Auch Romeo und Julia von Shakespeare sind Thema. Das Duo Frénésie aus Frankreich, bestehend aus Bénédicte Petit und Simon Joubert, sorgt am Chinesischen Mast für Nervenkitzel. Rasant saust Joubert hinab in Richtung seiner Partnerin, die sich unten erwartungsfroh am Mast befindet, um ganz knapp über seiner Partnerin ruckartig zu stoppen. Die artistische Arbeit am Mast zeugt von äußerster Kraft und Körperbeherrschung. Dabei wirken die Künstler faszinierend ruhig und entspannt, etwa, wenn sich beide nur an den Händen am Mast halten, die Körper synchron seitlich hochstrecken. Auch begegnen sich beide oben am Mast und zeigen Spektakuläres. Petit bildet ein regelrechtes Knäuel am Mast, während Joubert sich auf sie stützt, den Kopf nach unten, parallel zum Mast, den er mit der anderen Hand gegriffen hat. Es dauert, bis beide am Mast harmonisch zusammenfinden. Das kommt bei den gut 300 Besuchern sehr gut an.

Ungewöhnlich: Tanz mit einem Skelett im GOP

An den Strapaten geht es ebenfalls beachtlich in die Höhe für Artistin Helena Jans aus Belgien. Sie hat einen „Partner“ dabei: das Skelett Oscar. Oscar schaut zunächst auf dem Sofa ihren Künsten zu. Schließlich nimmt sie das Skelett, befestigt es und so geht es für beide in die Höhe. Das Thema Tod, der Verlust eines nahen Menschen, die Verarbeitung – das steht im Mittelpunkt der ungewöhnlichen Nummer. Schließlich kommen sich beide am Seil nahe. Eine beeindruckende Idee: Athletik, Eleganz, Leichtigkeit und Trotz gegen die Schwerkraft – und dennoch der Tod als Thema.

Ein Mann liegt auf einem Gestell auf dem Rücken und nutzt seine Füße, um seinen Partner in der Luft kreisen zu lassen und auf „Flugreise“ zu schicken, wo etwa Salti folgen. Das Duo Alex & Vlad aus der Ukraine begeistert mit „Ikarischen Spielen“.

Ein gelungener Abend mit überzeugenden Darbietungen wie auch die Partner-Akrobatik von Michele & Amélie und Hula-Hoop von Gwenadou Schroeckleleck aus Deutschland. Joel Baker sorgt für Lacher. Die speziell von Sergej Sweschinski für die Show komponierte Musik ist mitreißend und kommt an. Sie wird gespielt vom Trio „TriOle“, bei dem Sweschinski auch mitspielt.