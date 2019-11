Goldschmiede zeigen Schmuckstücke

+ Elisabeth Greve mit einer Kette aus Turmalin in verschiedenen Farben. Foto: GNUSCHKE

Bremen – 18 Goldschmiede aus Bremen und „umzu“ stellen seit Freitag ihre schönsten Schmuckstücke in der Unteren Rathaushalle aus. Bis Sonntag bekommen die Besucher handgefertigte Unikate, besondere Kreationen und neue Trends aus Gold, Silber und Edelsteinen zu sehen. „Das Besondere: Die Ausstellung zeigt einen Rundum-Blick auf die Ateliers in Bremen und der Region. Schmuckliebhaber finden hier unterschiedliche Stile und Designs, Formen und Farben“, sagt Peter Haarstick von der Gold- und Silberschmiede-Innung Bremen. Zum 23. Mal stellt die Ausstellergemeinschaft „Gold am Fluss“ auf die Beine. Laut Haarstick gehört die Schau mit 8 000 bis 10 000 Besuchern bundesweit zu den größten Schmuckausstellungen. Und was sind Trends? Ein großes Thema, so Elisabeth Greve aus Weyhe, sind Schmuckstücke aus Rosé-Gold und geschwärztem Silber. Und der Schmuck wird teilweise filigraner. Geöffnet ist „Gold am Fluss“ Sonnabend von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. gn