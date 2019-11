Goldene Weihnachtszeit

Gold! Gold! Gold! Die warmen Töne dominieren die Deko-Trends in dieser Weihnachtssaison, sagt Anke Hinderlich von „Platzhirsch – Möbel und Wohnaccessoires“ in Ganderkesee. Foto: KUZAJ

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Das Gold ist zurück!“ Anke Hinderlich von „Platzhirsch – Möbel und Wohnaccessoires“ in Ganderkesee ist Expertin für Wohndekoration. „Die Menschen suchen wieder nach warmen Rückzugspunkten“, sagt sie. Und so habe die Farbe Gold die Farbe Silber bei den Weihnachts-Deko-Trends nun wieder verdrängt.

Beispiele dafür präsentiert Anke Hinderlich von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. November, auf der Messe „Christmas and more“. Ja, es ist wieder so weit. Der Advent naht – und mit ihm die hohe Zeit des Dekorierens. Kugelglanz und Kunstschneeglitter sind dann wieder bei atmosphärisch schummeriger Beleuchtung in Messehalle 6 auf der Bürgerweide zu finden. Mehr als 100 Aussteller zeigen auf 4 800 Quadratmetern allerlei Weihnachtsdekorationen und Geschenkideen.

Parallel dazu öffnen 150 weitere Aussteller in Halle 7 verschiedene Aroma- und Genusswelten beim „Bottle Market“. Importeure, Händler und und Brennereien sind mit seltenen Whisk(e)ys, Gin und Rum dabei. Wein gibt es aus den 13 deutschen Anbaugebieten sowie aus Südafrika und Südamerika. Für Küche (und Weihnachtsmenü) präsentieren Aussteller Zutaten und Spezialitäten – vom Spitzen-Balsamico bis hin zu ausgefallenen Senfsorten, exotischen Gewürzen und raffinierten Saucen.

Die beiden Messen passen gut zueinander, heißt es bei den Organisatoren. „Es ist jedes Jahr wieder schön zu beobachten, wie Paare sich aufteilen. Sie geht zum Weihnachtsschmuck, er zum ,Bottle Market‘“, sagt Kerstin Renken, Bereichsleiterin für Publikumsmessen bei der Messe Bremen.

Viele „Dekorationsinseln“, darunter eine Pinguinlandschaft, prägen wieder den Look der „Christmas and more“, sagt Renken. Weitere bewährte und stimmungsvolle Elemente: Bastelzone für Kinder, Weihnachtsmann („mit echtem Bart“), Klavierspieler.

Und Weihnachtsbäume. Die stehen unter anderem bei dem Aussteller Benjamin Peters. Und etliche davon sind echt künstlich. Ist Plastik in diesem Fall besser als Natur – ist ein in Thailand produzierter Kunststoffbaum umweltfreundlicher als eine aus Dänemark importierte frische Tanne? Peters sieht die Vorteile der Kunst-Tannen eher anderswo: „Sie nadeln nicht nach zehn Tagen und sie halten lange – der Hersteller gibt fünf Jahre Garantie.“ Hochwerte Kunststoffbäume, so der Fachmann, haben ein dichtes Nadelkleid, ein ausgefeiltes Stecksystem und glänzende, nicht matte Nadeln.

Womit wir nun so langsam wieder bei der Dekoration wären. Und bei Anke Hinderlich und ihren Gold-Tönen. „Es wird immer opulenter“, so die Expertin. „Es soll wieder mehr Gemütlichkeit nach Hause gebracht werden. Eine schöne, weihnachtlich gedeckte Tafel gehört dazu.“

Und weiter: „Die goldenen Zeiten werden mit großen, schweren Kugeln sowie einer Matt-Glanz-Kombination zurückgeholt. Es gibt wieder mehr Glitzer, es gibt wieder mehr Glamour.“ Der Trend reicht bis ins Detail: Gläser mit goldenem Fuß hier, goldener Sektkühler dort. Und sonst?

Hinderlich nennt zwei weitere Trends: „Warme Rottöne werden mit Holzfiguren und natürlichen Elementen aus dem Garten kombiniert, mit Zapfen und roten Beeren zum Beispiel. Und dann gibt es noch die klassische weiße Weihnacht.“ Hier werden Weiß und Silber mit grünen Elementen zusammengebracht – „bis ins Türkis hinein“, so Hinderlich.

Die Messe „Christmas and more“ ist am Freitag in der Zeit von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der „Bottle Market“ öffnet am Freitag und Sonnabend jeweils zwei Stunden länger. Im Vorverkauf kostet der Eintritt neun Euro, ermäßigt 7,50 Euro, das Zwei-Tages-Ticket 14 Euro. An der Tageskasse kostet alles jeweils einen Euro mehr. Kinder bis 14 Jahre besuchen die Messen in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Das Ticket gilt für beide Messen.