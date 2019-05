Lohse gewinnt beim „Golden-City“-Saisonpremiere am Lankenauer Höft

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ramona Ariola (Frauke Wilhelm, 54) schaltet klassische Musik ein. 200 Menschen haben sich am Lankenauer Höft versammelt und bekommen ein Ballett von 13 Booten und Schiffen auf der Weser zu sehen – die Choreografie „Markusplatz“ zur Saisoneröffnung der temporären Hafenbar „Golden City“.

Ramon Locker (Nomena Struß, 50) schlüpft in die Rolle des Hafenmeisters. Auf einem kleinen Boot ist er mitten im Geschehen. Die Weser ist wellig – und das ist noch nicht alles: Ungeplant fährt das Passagierschiff „Oceana“ durch das Geschehen. Und ein Binnenschiff fährt in den Getreidehafen. Plötzlich noch mehr Unruhe auf dem Wasser. Ramona empfängt einen Funkspruch von Ramon. „Er teilt mit: es ist wie auf der Nordsee.“

Die nächste Figur: „Chaos zur Insel“. Jedes der Schiffe fährt zur gegenüberliegenden Werftinsel. Dort sammeln sie sich und fahren mit möglichst gleichem Tempo auf das Lankenauer Höft zu, eine beeindruckende Breitseite aus schaukelnden Schiffen. Die Musik ist inzwischen bei Pop angekommen.

Im ausverkauften „Golden City“ erwartet die Zuschauer ein umfangreiches Bühnenprogramm. Top-Thema: Die Bürgerschaftswahl. Dazu spielt Rapper Flowin Immo (43) aus Bremen einen Song: „Urwahl oder Pottwal ist in diesem Fall egal. Wenn Du nicht hingehst, bleibt Dein Zettel kahl.“ Die Zuschauer lachen. Später eine Hommage: „Mir doch egal, wenn ihr wählt, solange ihr vom ,Golden City‘ erzählt. Hier wird die Utopie gelebt.“

Höhepunkt ist der Auftritt von Vertretern der fünf Parteien, die bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai Hoffnungen auf eine Koalitionsbeteiligung haben. Es treten an: Stephanie Dehne in einem violetten Glitzerkleid (SPD, Blockflöte), Carsten Meyer-Heder (CDU, Congas), Magnus Buhlert, sehr elegant gekleidet mit einem Anzug und Schuhen in einheitlichem Lilaton (FDP, Posaune), Bau-, Verkehrs- und Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne, Westerngitarre) und Jan Restat (Linke, E-Gitarre). Auf dem Programm steht „Super Trouper“ von Abba, ein Song darüber, im ganz großen Rampenlicht zu stehen. Lohse und Restat harmonieren gut. Meyer-Heder spielt mit den drei Musikern der Gruppe „Disco-Emotion“ zusammen, allesamt mit Migrationshintergrund. Auch Ramon (Blockflöte) und Ramona (Gesang) machen mit. Der Song klappt gut. Die Zuschauer dürfen Stimmen abgeben. Lohse macht mit 25 Prozent das Rennen, hinter ihm mit 24 Prozent Meyer-Heder und Restat.