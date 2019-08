„Golden City“ lässt es noch einmal richtig krachen

Bremen – Und weiter geht‘s mit dem lustigen Leben am Lankenauer Höft. Als Zentrale frechen Frohsinns steuert die temporäre Hafenbar „Golden City“ dort nun auf ihren spektakulären Saisonhöhepunkt zu, auf das „Golden-City-360˚-Heimatliebe-Sommerfestival“.

Gefeiert wird es von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. August. Sprecherin Sarah Kempff bezeichnet das Festival als „Meisterstück“ des Ensembles. Und fügt an: „Damit wollen wir zeigen, was am Lankenauer Höft alles möglich ist – mit einem spannenden Line-up und Acts zu Land und zu Wasser, mit Camping, Kanufahrt in den Neustädter Hafen, einer eigenen Fährlinie ,Över Hal‘. Und schließlich mit einem Schwimmbad im Hafenbecken mit DLRG-Bewachung und Schiff zum Hinschwimmen.“ Festival-Karten kosten zehn Euro (ein Tag) und 18 Euro (für zwei Tage). Sonntag: frei.

Das „Golden-City“-Festival beginnt am 16. August um 19 Uhr mit Live-Musik. Es spielen und singen „Ramona – Ramon – Rammé“ (Initiatorin Frauke Wilhelm als Ramona Ariola, Nomena Struß als Koberer Ramon Locker sowie Kiezlegende Egon Rammé), „Disko-Emotion“ und der Spielmannszug „Da Capo“. Mehr als 30 Musiker spielen Evergreens und Filmmusik. Auf dem Programm stehen aber auch noch Auftritte von Stars wie Bernd Begemann („Zuviel ist nicht genug“, 22 Uhr). Um 23 Uhr geht‘s zum Lagerfeuer-Singen mit Frauke Wilhelm.

Der Festival-Sonnabend (17. August) beginnt um 16 Uhr mit einer Kanufahrt in den Neustädter Hafen – eine Besonderheit, denn Privat-Boote sind hier sonst nicht erlaubt. Anmeldung unter info@goldencity-bremen.de.

Rap und Hip-Hop, Punk und Elektronik – etliche Konzerte folgen, bevor der Festival-Sonntag am 18. August um 12 Uhr mit einem Katerfrühstück auf der Terrasse beginnt. Ebenfalls ab 12 Uhr: maritimer Vintage-Flohmarkt vor dem Radarturm. Um 13 Uhr öffnet das „Schwimmbad im Hafenbecken“.

+ „Ramona – Ramon – Rammé“ und das Team von „Disko-Emotion“. © Jan Meier / Collage: Frauke W ilhelm / Golden City

Bereits ab 12 Uhr fährt „Ramons Wassertaxi“ – und zwar ab Anleger Lankenauer Höft, Anleger Europahafen und Pusdorfer Wassertreppe. Koberer Ramon pendelt mit seiner neuen Linie „Över Hal“ auf der „Stadt Verden“ hin und her – nämlich: zum „Überseetörn“ am Europahafen (Überseestadt) und zum Spiel- und Wassergarten Pusdorf, wo das Kulturhaus sein Sommerfest „Das Blaue vom Himmel” feiert.

Ja, und dann gehört noch Camping zum „Heimatliebe-Sommerfestival“ am Lankenauer Höft – während des Festivals Freitag ab 14 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr möglich. Es gibt einen historischen Hintergrund: Bis 1962 zog der Campingplatz in Lankenau ein internationales Publikum an. Im September 1962 musste der Platz für den Bau des Neustädter Hafens schließen. Der versprochene Ersatzplatz in Rablinghausen wurde nie gebaut. Das „Golden-City“-Camping kostet pro Person fünf Euro (Kinder bis zwölf Jahre frei). Kleines Zelt: fünf Euro, großes Zelt: zehn Euro; Fahrzeug: 20 Euro. Anmeldeformular auf goldencity-bremen.de.