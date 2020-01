Gold und Dramatik

Bremen - Von Martin Kowalewski. Tänzerinnen in eleganten Seidenkleidern und goldbestickten Überhängen tanzen. Ein eleganter Anblick. Dann ziehen sie Säbel und zeigen, dass sie auch damit gut umgehen können. Hinter ihnen spielt das Präsidentenorchester der Republik Kasachstan. „Bremen Tattoo“ ist schon eine besondere Show. 4 000 Menschen sehen am Sonnabendnachmittag den Auftritt von 700 Künstlern vor der Kulisse des Bremer Rathauses in der Stadthalle (ÖVB-Arena).

Die Kleider flattern, die Frauen zeigen schnelle Choreographien mit ihren Säbeln, dazu singt ein Mann mit viel Dramatik in der Stimme. Das Präsidentenorchester beherrscht den strammen Schritt, kann aber auch Pop. Als Gast tritt Retro-Soul-Sängerin Esther Filly auf. Sie und das Orchester präsentieren „I’m so excited“ von den „Pointer Sisters“.

Christian Jahnke (50) aus der Grafschaft Bentheim ist Stammbesucher bei der Marschmusikshow „Bremen Tattoo“ und der früheren „Musikschau der Nationen“. „Es war das siebte Mal in Folge gut“, sagt er nach der Show. Ihm hat das Präsidentenorchester wegen dessen technischer Brillanz besonders gut gefallen.

Auch „La Fanfara e Bersaglieri di San Doná di Piave“, ein extrem schnelles Militärorchester aus der Nähe von Venedig, erobert die Halle im Sturm. Die Musiker spielen beim schnellen Laufen und zeigen dabei schöne Choreographien, etwa in Sternform. Sie beherrschen die zackige Musik genauso wie die gefühlvolle, etwa mit ihrer Interpretation von „O sole mio“. Ein internationales Ensemble lässt die schottischen Highlands in der Stadthalle aufleben. 120 Trommler und Dudelsackspieler aus aller Welt haben sich zu „Bremen Tattoo Massed Pipes and Drums“ zusammengeschlossen und treten in traditioneller Tracht und natürlich auch im Schottenrock auf. 25 Tänzerinnen des „International Scottish Highland Dance Teams“ zeigen dazu klassischen Highland Dance, gemischt mit modernen Elementen.

Zwölf Tänzerinnen in knappen Kleidern und mit bunten Flügeln am Rücken, Goldschmuck, Federn auf den Köpfen und dazu 45 lautstarke Perkussionisten – brasilianisches Flair zieht mit der Sambaband „Almondegas & Fidelenas Entertainment“ ein. Die Künstler aus den Niederlanden und Brasilien trauen sich an schnelle Rhythmen. Am Ende ihres Auftritts fallen Girlanden und Konfetti von der Decke.

Das „State Wind Orchestra of Shijiazhuang“ aus China brilliert mit eingängigen Melodien; Tänzerinnen zeigen bunte Fahnen, auf denen Motive mit Drachen zu sehen sind. Eine wahre Augenweide ist das Finale. Alle Ensembles treten auf. Dabei erklingt sogar das Werder-Lied „Wo die Weser einen großen Bogen macht“.

Etwa 10 000 Menschen kommen nach Veranstalterschätzung zu den insgesamt drei Vorstellungen.