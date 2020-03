Wo müssen wir umsteigen?

Glosse: N wie Navigation

+ Die einen fahren hier lang, die anderen dort. Und stets stellt sich die Frage: Wo müssen wir hin? Foto: KUZAJ

Der Weg ist das Ziel! Wo könnte diese Erkenntnis zutreffender sein als auf Bremens Straßen, namentlich in den Bussen und Bahnen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG)? Richtig: nirgendwo sonst. Es ist ja nicht immer ohne Tücken, durch den Alltag zu navigieren. Doch die Bremer lieben Fragen der Navigation. Wenigstens lieben sie es, diese Fragen öffentlich zu diskutieren, so dass alle, die gerade in der Nähe sind, daran teilhaben können. Wir schalten live um in eine Bahn der Linie 4.