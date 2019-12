Wo ist der Weihnachtsteller?

„So, sehr schön. Sieht wirklich festlich aus, unser Tisch, guck doch mal! Mit den schönen Kerzen, den frischen Zweigen und dem guten Geschirr. Und die schönen neuen Servietten mit dem Sternenmuster! Aber… irgendwas fehlt noch.“

„Was denn? Steht doch alles voll.“

„Jetzt hab ich´s – der Weihnachtsteller! Der Weihnachtsteller fehlt!“

„Welcher Weihnachtsteller?“

„Mensch, der, den wir immer haben. Jedes Jahr. Der mit den kleinen Rentieren und dem Glöckchenrand.“

„So einen Teller haben wir?“

„Haben wir seit Jahren. Da merkt man mal wieder, wie Du auf sowas achtest. Da gibt man sich tagelang Mühe, damit alles schön festlich aussieht, und der feine Herr bemerkt das nicht mal.“

„Was ist denn mit dem Teller?“

„Auf dem Weihnachtsteller mit den kleinen Rentieren und dem Glöckchenrand, da liegt immer das Gebäck. Jedes Jahr.“

„Wer braucht denn nach dem Braten noch Kekse? Ich meine, es gibt ja auch noch den Nachtisch, die Rote Grütze. Danach sind doch alle papp-“

„Papperlapapp. Meine Mutter zum Beispiel nimmt gerne noch ein Plätzchen zu ihrem Espresso. Sehr gerne.“

„Meinetwegen kann sie ihren Keks aus der Packung essen.“

„Packung? Da macht man sich tagelang Mühe und ackert in der Küche und steht am Backofen, und der feine Herr… ach, was soll‘s. Also, wo ist er denn nun, unser Weihnachtsteller?“

„Woher soll ich das denn wissen?“

„Na, Du bist es doch, der immer die Weihnachtssachen verstaut. Und der anschließend nichts wiederfindet, weil er ständig alles verkramt.“

„Ich habe keinen Teller verkramt, auch keinen Weihnachtsteller mit Rehen und Röckchen.“

„Rentiere und Glöckchen.“

„Wenn das so wichtig ist mit dem Teller, dann stell doch irgendeinen anderen auf den Tisch, falls Du noch einen Platz dafür findest. Teller haben wir ja genug.“

„Es geht nicht um irgendeinen Teller, es geht um Weihnachten. Meiner Mutter schmecken die Weihnachtsplätzchen nur vom Weihnachtsteller.“

„Wenn‘s dem Weihnachtsfrieden dient… ich schaue nochmal nach. Hier! Hier ist was, im Schrankfach ganz unten. Ist das so ein gelber Teller?“

„Nein, der gelbe ist ein Osterteller. Du suchst Rentiere und Glöckchen. Keine Frühlingsfarben.“

„Aah, jetzt hab ich mich an der Tür gestoßen! Ver- - -!“

„Pass doch auf, das gute Teeservice! Ja, das kommt davon, wenn man immer alles verkramt.“

„Hier! Hier!“

„Was ist denn? Kommst Du nicht wieder hoch?“

„Hier ist der Teller mit den Viechern und den Glocken. Mann, ist der schwer. Uff. Haben wir den schon mal benutzt?“

„Unser Weihnachtsteller! Alle Jahre wieder… typisch, dass Du da nicht drauf achtest. Na, ich stelle ihn gleich mal auf den Tisch. Ach, schön…“

„Ich räum die anderen Sachen mal wieder in den Schrank – das Zeug brauchen wir doch jetzt alles nicht, oder?“

„Ach…“

„Was ist denn nun wieder?“

„Der Weihnachtsteller… er passt nicht zu den neuen Servietten. Das wirkt nicht. Das geht so nicht.“

„Nimm ihn halt wieder runter.“

„Schatz… guck doch noch mal in den Schrank und gib mir den großen Glasteller, den mit den Sternen.“