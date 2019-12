Der Süßigkeitenkauf in der Weihnachtszeit bringt zuweilen unerwartete Probleme mit sich.

Zu Weihnachten alles perfekt und richtig zu machen, das ist schon theoretisch ganz schön schwierig. Und praktisch unmöglich. Aktuelles Beispiel: Was kommt auf den Weihnachtsteller? Das ist hier die Frage. Und alle Jahre wieder war die Antwort eigentlich gleich: Apfel, Nuss und Mandelkern - und dazu schöne Schokolade.

Bei uns kommen immer diese kleinen, zu Viererpäckchen verbundenen Mini-Täfelchen in glänzendem Papier auf den „bunten Teller“. Sie sehen wie Geschenke en miniature aus, Süßwaren-Fachleute nennen sie „Napolitains“. Und dann noch Sterne. Und kleine Verkehrszeichen aus Schokolade. Sie gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu, warum auch immer. Es ist einfach so. Zu Weihnachten gehört eine Portion Nostalgie.

Doch nun versuchen Sie mal, die Schoko-Verkehrszeichen in der Bremer Innenstadt zu finden! Ratloses Kopfschütteln im Kaufhaus, nein, die gibt‘s nicht mehr. Und warum nicht? „Wissen wir auch nicht.“ In den nächsten Geschäften: ähnliche Antworten. Napolitains und Sterne: auch nicht ganz einfach. Die schönen Schoko-Verkehrszeichen aber, sie sind offenbar ganz verschwunden aus dem adventlichen Alltag in Bremen. Jedenfalls aus dem stationären Handel, wie es scheint.

Eine Art Verkehrswende im Schoko-Regal also – und damit auch eine Verkehrswende auf dem Weihnachtsteller. Aber auch – sagen wir mal – kleine Schoko-Fahrräder sind nirgends zu finden. Müssen wir nun zu Weihnachten vegane Plätzchen essen?

Das Schoko-Angebot jedenfalls gleicht sich vielerorts – hier was aus Lübeck, dort was aus der Schweiz, da die Produkte eines nicht mehr so ganz bremischen Herstellers. Und Überraschungseier. Eier! Zu Weihnachten! Wie gesagt – zum Fest alles richtig zu machen, ist praktisch unmöglich.

Online sind sie allerdings noch zu finden, die Schoko-Verkehrszeichen. Da werden wir jetzt also ausweichen müssen, bevor es zum Äußersten (vegane Plätzchen!) kommt. Immerhin: Apfel, Nuss und Mandelkern gibt‘s noch stationär. Wie früher, in der guten alten Weihnachtszeit. . .