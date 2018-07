Bremen von A bis Z: W wie Weihnachten

Von Thomas Kuzaj. Na, schon Appetit auf Spekulatius? Nicht mehr lange hin, dann taucht das erste Weihnachtsgebäck wieder in den Supermarktregalen auf. Zu einem Zeitpunkt, an dem mancher Urlauber gerade erst wieder aus dem Pool aufgetaucht ist. Es gilt die Faustregel: Weihnachtsgebäck landet im Supermarkt, sobald das letzte Bundesland mit den Sommerferien durch ist. Also: bald.

Die Zeit läuft. Haben Sie schon alle Geschenke? Die Bremer lieben das Weihnachtsfest mit allem, was dazugehört. Also: Deko, Glanz und Glitter. Sie haben sogar eine saisonale Spezialität erfunden, den Bremer Klaben (der natürlich auch nicht nur im Advent schmeckt). Schon anno 1593 wird er in Dokumenten des Bremer Rates erwähnt; ursprünglich war er als nahrhaftes, haltbares und zugleich heimatliches Gebäck für Seemänner auf langer Fahrt gedacht, die von Spekulatius nicht satt wurden.

Und die Bremer haben – soviel Glanz muss sein – ein Geschäft im Schnoor, in dem es das ganze Jahr über Weihnachtsschmuck zu kaufen gibt. Ach, wo wir jetzt gerade im Schnoor sind – dort (eine ganze Ecke von dem Weihnachtsgeschäft entfernt und folglich vollkommen unabhängig davon) findet sich der abschließende Beweis, dass in Bremen wirklich das ganze Jahr über Weihnachten ist: In einer kleinen Gasse, in einem gar nicht sooo stillen – nämlich von etlichen sommerlich gewandeten Touristen besuchten und fotografierten – Winkel, da ist er zu sehen. Er, der Stern! Ein weihnachtlicher Stern im Tannenzweig-Look, wie er sonst nur in der Adventszeit an den festlich funkelnden Fassaden vieler Geschäfte zu finden ist.

Und nun eben auch auf den sommerlichen Schnoor-Fotos vieler Touristen, oft unter strahlend blauem Himmel. Auf der ganzen Welt wird es auf diese Weise bekannt: Die Bremer feiern das ganze Jahr Weihnachten. Wer braucht schon Schnee, um in Feststimmung zu kommen. . . Anderswo heißt es ja, das Weihnachtsfest komme immer so überraschend, so plötzlich. Da lachen die Bremer drüber, denn sie wissen es einfach besser. Und knabbern genüsslich Spekulatius.