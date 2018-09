„Mein Kunst-Stück“ mit Claudia Wimmers „Intrusions on Paradise – Bildstörungen“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Intrusions on Paradise – Bildstörungen“ heißt Claudia Wimmers Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Ihre „Landschaft mit Leuchtturm“ ist nicht unversehrt. „Es ist eins der wenigen Bilder, bei denen ich auch nach Jahren noch meine, dass ich sie heute wieder so malen würde“, sagt Wimmer.

Das vorgestellte Werk aus der Reihe „Intrusions on Paradise – Bildstörung“ ist aus dem Jahr 2011. Es zeigt den Leuchtturm von Rubjerg Knudean der Nordseeküste in Norddänemark. Die „Störung“ ist in diesem Fall ein aufgemalter Glassprung. Für jedes Motiv der Reihe plant Wimmer, wie sie die Intrusion umsetzen will. Denn nicht jede Störung passt zu jedem Bild. Es gibt gemalte abgerissene Ecken, Sprünge, Brandecken und Frostränder.

Zu dem ersten Bild dieser Art inspirierte sie eine Häufung von Katastrophennachrichten aus der Welt, etwa Überschwemmungen und Erdbeben. „Daraufhin habe ich angefangen, das Bild malerisch zu zerstören.“ Interessant sei, dass die Fehler vom Betrachter schnell ausgeblendet würden, Gerade so wie man auch Unglücksmeldungen in den Nachrichten ausblende, sagt Wimmer.

Obwohl die Bremer Künstlerin ihren Schwerpunkt in Zeichnungen und Radierungen sieht, ist ihr die Reihe „Intrusions on Paradise – Bildstörung“ besonders wichtig. „Es sind Arbeiten, in denen ich das Positive der Globalisierung herausstellen möchte. Deswegen zeige ich Motive aus verschiedenen Teilen der Welt.“

Auf die Kunst gekommen ist die 1959 in Hannover geborene Wahl-Bremerin über Umwege. Ihr Kunststudium begann sie erst nach kaufmännischer Lehre und Familie. „Als meine Kinder mich nicht mehr so brauchten, hatte ich keine Lust, wieder acht Stunden am Tag Excel-Kalkulationstabellen zu machen. Ich tat, was ich eigentlich mit 18 machen wollte, nämlich Kunst studieren.“

Eigenen Kulturtreff geschaffen

Als ihr Haus sich auf allen Etagen mit Zeichnungen, Ölbildern und Keramik füllte, suchte sie nach einem Atelier. Vor bald zehn Jahren mietete sie das Haus, das sie zur „Atelierkate Lesum“ machte. Es ist heute Ateliergemeinschaft, Produzentengalerie und Kulturtreff. In ihrem aufgeräumten Atelier arbeitet Wimmer jeden Tag, immer mit Konzept. „Kreative Unordnung passt nicht zu mir. Ich bin auch sonst im Leben ein planender Mensch. Warum sollte es in der Kunst anders sein?“

Die Herausforderung des Künstlerlebens sieht sie darin, dass man viel Selbstdisziplin braucht. Man könne tun, was man will, habe weder einen vorgegebenen Weg noch finanzielle Sicherheit. Wichtig sei, dass man die Bilder für sich mache. Dann gebe es auch immer wieder Leute, die sich darin wiederfinden.

Ob wir Kunst brauchen? „Oh, jeder braucht Kunst. Ich beobachte, dass die, die sich mit ihr beschäftigen, weltoffen sind und über den Tellerrand schauen. Kunst erweitert den Horizont.“

Zu den Künstlern, die für Wimmer besonders bedeutend sind, zählen der 1932 in Dresden geborene Gerhard Richter und der deutsche Maler Caspar David Friedrich (1774 bis 1840). Richter ist für die Bremerin der „Picasso der Gegenwart“. Auch Caspar David Friedrichs Art zu malen passt ihr. Obwohl sie seine Bilder manchmal als etwas trübe oder melancholisch empfindet.

Wenn Wimmer jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge ein Bild mit vielen bunten Menschen an alle, die Angst haben, dass andere bunter sein könnten, als sie selbst. „Wir alle haben irgendwo einen Migrationshintergrund.“

Morgen, Sonnabend, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 30. September, von 11 bis 17 Uhr werden dazu zig lebensgroße, bemalte Figuren in der „Atelierkate Lesum“ zu sehen sein. Denn dann öffnen die Ateliers in Bremen-Nord ihre Pforten im Rahmen der „Kunst: Route 2018“.