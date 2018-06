Glanzparaden retten Leipzig

Bremer Fußballroboter sind Vize-Weltmeister

+ Das Bremer Team „B-Human“ bei den Vorbereitungen für die „Robo-Cup“-Weltmeisterschaft. - Foto: Universität Bremen/DFKI

Bremen - Während Jogi Löws Mannschaft sich in Russland heute noch in der Vorrunde gegen Schweden beweisen muss, haben die Bremer Fußballroboter ihre Weltmeisterschaft in Montreal (Kanada) abgeschlossen. Der sechsfache Weltmeister und Titelverteidiger unterlag im Finale und sicherte sich den zweiten Platz. Sieger wurde er in den Zusatzwettbewerben Elfmeterschießen sowie in der sogenannten „Mixed Team Competition“ (zusammen mit Runswift aus Sydney).