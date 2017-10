Max Giesinger hautnah

Exklusives Konzert nach fünf Stunden Stau

+ Der Star hautnah: Gastgeberin Anna Hillmer und Max Giesinger im Wohnzimmer in Arsten. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Alle gehen Richtung Tür. Max Giesinger ist schon durchs Küchenfenster zu sehen. Dann klingelt er mehrfach und rhythmisch. Ein echter Gentleman. Er nimmt Gastgeberin Anna Hillmer in den Arm und schüttelt auch ihrem Mann Karsten die Hand. „Entschuldigung. Es hat etwas länger gedauert. Überall war Stau. Wir sind schon vor eineinhalb Stunden nach Bremen reingefahren“, sagt Giesinger am Donnerstag gegen 19 Uhr. Der Songwriter wirkt entspannt, obwohl die Anfahrt aus Hamburg im Sturm geschlagene fünf Stunden in Anspruch genommen hat.