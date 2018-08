900 Sportler starten beim „City-Triathlon“

Helfende Hände im Europahafen

+ © Kowalewski Am Ziel: Schwimmerin Berit Seibke (v. l.), Läuferin Corinna Krause und Radlerin Isabell Ciomber. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Andrang am Anleger im Europahafen. Beim „Gewoba-City-Triathlon“ steht der Start des „Olympic Triathlon“ – und mit ihm die Bremer Landesmeisterschaft – an. Der Anleger füllt sich. Bei insgesamt drei Wettkämpfen gehen 900 Sportler an den Start. Schwimmen, Radfahren, Laufen – das sind die Disziplinen.