Gewitter und Starkregen: Interaktive Karte zeigt, ob der eigene Keller voll Wasser läuft

Von: Marcel Prigge

Teilen

Steht mein Keller unter Wasser, wenn es zu Starkregen oder Gewitter kommt? Diese Frage beantwortet jetzt eine interaktive Karte der Stadt Bremen.

Bremen/Hannover – Starkregen und Gewitter können in Niedersachsen und Bremen zwar gut für die Natur sein, spätestens aber, wenn der eigene Keller unterwasser steht, wird der Regen zum Ärgernis. Ob sich die eigene Wohnung in Bremen in einem potenziellen Überschwemmungsgebiet befindet, zeigt nun eine interaktive Karte, die die Stadt bereitstellt.

Gewitter und Starkregen: Interaktive Karte zeigt, wo in Bremen Keller voll Wasser laufen können

Gewitter und Starkregen haben vor wenigen Wochen zu hohen Schäden geführt. Das Chaos-Unwetter hat in Bremen und Niedersachsen für mehr als 1000 Notrufe gesorgt. Ein Großteil davon entstand aufgrund vollgelaufener Keller. Diese müssten mittlerweile zwar alle geleert sein, doch wieder sind Unwetter in Niedersachsen im Anmarsch. Um sich auf Starkregen besser vorbereiten zu können, hat die Stadt Bremen nun eine interaktive Karte bereitgestellt.

Kann Starkregen zu einer Überschwemmung in meinem Keller führen? Eine interaktive Karte der Stadt Bremen gibt Auskunft. (Montage) © Debajyoti Chakraborty/Screenshot/Imago/Stadt Bremen

„Extreme Wetterereignisse hat es schon immer gegeben, doch aufgrund des Klimawandels treten diese in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit häufiger auf und sind oft unberechenbar.“ Das schreibt die Stadt auf ihrer Internetseite. Starkregen sei ein Phänomen, von dem auch Bremen deutlich öfter betroffen sein werde. Das Wetter lässt sich bekannterweise nicht kontrollieren, aber um mit solchen Geschehnissen besser umgehen zu können, gibt es im Rahmen des Bremer Starkregen-Vorsorgeportals eine Starkregen-Karte.

Direkt zur Starkregen-Karte für Bremen

Die Stadt habe mit einem computergestützten Modell berechnet, welche Stellen bei Starkregen durch Überflutung gefährdet sein können. Einige Grundstücke seien immer stärker betroffen als andere. Auf der Karte lässt sich adressgenau feststellen, ob sich die eigene Wohnung in einem Gefahrengebiet befindet.

Wie hoch steigt das Wasser bei Starkregen in Bremen? Stadtteile unterschiedlich stark betroffen

Es wird dargestellt, wo sich der Regen sammelt oder sich an Hindernissen wie Gebäuden oder Mauern aufstaut. Die Karte stellt auch den berechneten, maximalen Wasserstand während eines zweistündigen Starkregenereignisses dar. Nicht unwichtig sind diese Informationen zum Beispiel dann, wenn jemand in Bremen ein neues Zuhause mieten oder kaufen möchte.

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

Zudem lässt sich auf der Karte zwischen „intensiven Starkregen“, „außergewöhnlichem Starkregen“ sowie „extremen Starkregen“ wählen. Wie die Anwendung zeigt, sind einige Gebiete Bremens bereits bei „nur“ intensivem Starkregen stark betroffen. Straßen der Stadtteile Fehsenfeld und Gete würden demnach recht schnell unter Wasser stehen. Auch in den Unterführungen des Hauptbahnhofes und am Flughafen staut sich dann das Wasser. Die Bewohner der Häuser in der Nähe des Bürgerparks und in Bremen-Horn wiederum würden in einem solchen Szenario laut Karte vermutlich mit einem trockenen Keller davonkommen.