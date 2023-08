Prozess um Mord in der Bremer Neustadt: Gewissensnot nach Zerstückeln?

Von: Ralf Sussek

Teilen

Zwei der drei Angeklagten beim Auftakt zum Mordprozess im Februar. Ihnen wird vorgeworfen, einen 46-Jährigen getötet und zerstückelt zu haben. © dpa/Schuldt

Fortsetzung im Mordprozess gegen drei Angeklagte. Sie sollen einen Mann in der Bremer Neustadt getötet und zerstückelt haben. Bis heute sind nicht alle Teile der Leiche gefunden worden.

Bremen – Im Landgerichtsprozess gegen drei Männer, die einen 46-jährigen Mann in der Neustadt getötet und anschließend seine Leiche zerstückelt haben sollen, hat eine Zeugin am Dienstag erklärt, ihr damaliger Freund habe unter Alkoholeinfluss seine Beteiligung eingeräumt.

„Er hat gesagt, dass er einen Fehler gemacht und einen Herrn zerstückelt hat“, sagt sie vor Gericht. Ob er damals tatsächlich „Herrn“ sagte, ist nicht wesentlich, zumal sich die heute 52-Jährige an zeitliche Details oft nicht erinnert. Was sie aber genau weiß: „Er fing auch an zu weinen, und nachher hat er es immer wieder gesagt.“

Prozess um Mord in der Bremer Neustadt: Bisher nur Torso des Opfers gefunden

Dass sich die Frau an Einzelheiten und zeitliche Abläufe nicht so gut erinnert, verwundert nicht: Vor mehr als drei Jahren, im April Jahr 2020, sollen zwei der drei Angeklagten ihren Vermieter aus der Bremer Neustadt überwältigt und an Händen und Füßen fixiert haben. Der als federführend geltende Beschuldigte (40) schlug der Anklage zufolge dem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Während ein Mann, der Freund der Zeugin, mit der EC-Karte des 46-Jährigen 1.000 Euro abhob, schafften die beiden anderen den mittlerweile Bewusstlosen in den Keller, wo sie ihn erstickten, so die Anklage. Ein knappes Jahr lang ging die Polizei von einer Vermisstensache aus, weil das Opfer spurlos verschwunden war. Bisher wurde nur sein Torso gefunden. Eine erste Spur führte zu den Angeklagten, als diese das Auto des getöteten Vermieters verkauften.

Am Dienstag sagten nun zwei Frauen aus, die jeweils rund zwei Jahre lang mit zweien der Angeklagten liiert waren, die ebenfalls geladene angebliche Verlobte des 40-Jährigen erschien wegen eines ärztlichen Eingriffs nicht und berief sich zudem auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht.

Die 52-Jährige beschreibt den 40-jährigen Angeklagten einerseits als Freund ihres Lebensgefährten, erklärt aber auch, dass dieser eines Tages, als sich die Ermittlungen schon auf die drei Angeklagten konzentrierten, mit einem blauen Auge, einem Hämatom und Rippenprellungen bei ihr auftauchte. Der „Freund“ habe auf ihn eingeschlagen, sagt die Frau. Der als federführend geltende Beschuldigte hatte bereits vorher versucht, die Beziehung zwischen ihr und dem Freund zu beenden, erklärt die Zeugin weiter. Er schien zu befürchten, dass der 41-Jährige gegenüber Dritten auspackt. Das tat dieser später auch bei der Polizei. Nur ist dieses Geständnis, aufgrund dessen die Anklage überhaupt erst möglich wurde, möglicherweise wegen Verfahrensfehlern nicht verwertbar.

Umso wichtiger könnten die Aussagen werden, die der Angeklagte gegenüber Dritten gemacht hat. „Er hat mir gesagt, dass er ihn nicht getötet hat“, sagt die Zeugin zum eigentlichen Tatverlauf. Auf die Nachfrage des Vorsitzenden, wie denn die Zerteilung der Leiche nach Aussage ihres Freundes erfolgt sei, wird sie deutlich: „Mit ‘ner Kettensäge, soviel ich weiß.“

Auch die zweite Zeugin beschreibt den 40-jährigen Angeklagten im Verhältnis zu ihrem Freund als bestimmend. Der mehrfach wegen Gewalttaten vorbestrafte Mitmieter ihres Freundes „hatte das Sagen“, skizziert sie das Verhältnis der Männer. Ihrer Aussage zufolge hing ihr Freund zum Ende ihrer Beziehung hin Verschwörungstheorien an, sprach von „Echsenmenschen“ und verstand das Corona-Virus als Waffe. „Er meinte auch, wir würden eingesprüht“, erklärt die junge Frau.

Der Mordprozess wird am Dienstag, 15. August, fortgesetzt.