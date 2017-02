Schaffermahlzeit: Die gewisse Geste des Spartanischen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Kapitäne kommen in Uniform, das ist klar. Aber auch sonst ist die Kleiderordnung bei der Schaffermahlzeit mit ihren 300 Kaufleute, Kapitänen und Gästen aus aller Welt klar geregelt. Männer, die nicht Kapitän sind, erscheinen im Frack. Teilnehmerinnen, die nicht Kapitän sind, werden im (dunklen) Abendkleid erwartet.

Wie das Stiftungsfest der Eiswette (Januar), so gilt auch die Schaffermahlzeit als – blumig gesprochen – „Kontaktbörse zum Wohle Bremens“. Hier wird Geschäftliches besprochen, hier werden Geschäfte angebahnt, hier werden Kontakte geknüpft und gepflegt.

Eine Einladung gilt zudem als große Ehre. Auswärtige Gäste, so heißt es, dürfen nur ein einziges Mal in ihrem Leben an der Schaffermahlzeit teilnehmen. Es gibt aber durchaus Ausnahmen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel war Frank-Walter Steinmeier (SPD) Ehrengast – damals ja noch als Außenminister. Nicht auszuschließen, dass er als Bundespräsident noch einmal eingeladen wird.

Gegeben hat es das schon. Theodor Heuss etwa war zweimal als Bundespräsident bei der Schaffermahlzeit (1952 und 1955). Heuss bat 1952 über Bürgermeister Wilhelm Kaisen (SPD) darum, ihn noch einmal vorzuschlagen, weil die Teilnahme ihm so viel Freude bereitet habe. Heinrich Lübke nahm einmal als Bundeslandwirtschaftsminister und einmal als Bundespräsident teil.

Walter Scheel kam 1964 als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 1975 als Bundespräsident. Und Roman Herzog war einmal als Präsident des Bundesverfassungsgerichts und einmal als Bundespräsident dabei, Horst Köhler 1994 als Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giro-Verbands und 2009 als Bundespräsident.

Nicht zur Verschwendung neigen

Gepflegt wird eine gewisse Geste des Spartanischen. Schließlich neigen hanseatische Kaufleute nicht zur Verschwendung. Und auf See gab und gibt es ohnehin nichts zu verschwenden. Obendrein werden bei der Schaffermahlzeit ja Spenden für einen guten Zweck gesammelt – für die Stiftung Haus Seefahrt. Vor diesem Hintergrund hören es die Schaffer nicht gern, wenn vom „Schaffermahl“ gesprochen wird. Das klinge zu prunkvoll.

Der rustikaler klingende Begriff „Schaffermahlzeit“ soll den Charakter des Einfachen betonen, der sich auch in der Menüfolge widerspiegelt: Bremer Hühnersuppe, Stockfisch (auf Holz getrockneter Kabeljau), Braunkohl, Kalbsbraten, Rigaer Butt. Das ist kräftige und kräftigende Kost. Wie einst an Bord. Und eben nicht gerade ein dekadenter, champagnerumspülter Festschmaus.

Nachdem die Suppenteller abgetragen wurden, steht jedem Teilnehmer für die weiteren Gänge nur ein Bestecksatz zur Verfügung – auch das ein Ausdruck von hanseatischer Bescheidenheit und seemännischer Einfachheit. Messer und Gabel müssen zwischen den Gängen abgewischt werden. Dafür liegt Löschpapier bereit.

Bereit liegen an jedem Platz auch zwei kleine Tüten – eine silberfarbene, eine goldene. In der goldenen ist Pfeffer zu finden, in der Silbertüte Salz. „Gold und Silber sind ein Hinweis darauf, dass Pfeffer und Salz in früheren Zeiten – nicht nur an Bord der Segelschiffe – große kulinarische Kostbarkeiten darstellten“, heißt es über die alten Handelsgüter.