Gewerbegebiet: „Je edler desto besser“

Bremen - Von Martin Kowalewski. Einigkeit und ein gemeinsames Ziel über Grenzen der Bundesländer hinweg: Auf einer Podiumsdiskussion des Vereins Aufbaugemeinschaft Bremen zur Entwicklung des gemeinsamen Gewerbegebiets Achim-West stellten sich sowohl der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) als auch der parteilose Achimer Bürgermeister Rainer Ditzfeld mit aller Deutlichkeit hinter das Projekt. Weit mehr als 100 Besucher informierten sich am Donnerstagabend bei der Veranstaltung im Haus Schütting zudem über den Stand des Vorhabens und bevorstehende Herausforderungen.

Laut einer Studie unter der Federführung des Instituts Prognos könnten in dem Gewerbegebiet 3 000 bis 5 000 Arbeitsplätze entstehen. Etwa 20 Prozent der Arbeitskräfte würden in Bremen wohnen. Sieling ist sich sicher, dass da für Bremen sogar noch mehr drin ist, wenn die Schaffung von Wohnraum in der Stadt weiter voranschreite. Das Umland könnte von der „Lokomotiv-Funktion“ Bremens als Oberzentrum des Nordwestens profitieren. Bremen wisse sehr genau, dass seine Flächen begrenzt seien.

Der Studie zufolge geht der fiskalische Nutzen zu je einem Drittel an Bremen, Achim und den Landkreis Verden. Prognos hält eine Bruttowertschöpfung von 5,7 Milliarden Euro bis 2040 für möglich, davon würde Bremen 1,06 Milliarden bekommen. Bremen will schon im Haushalt 2020/21 Mittel bereitstellen, dafür sei genaue Arbeit nötig. „Wir setzen Bremer Steuergeld außerhalb der Landesgrenzen ein. Das will gut begründet sein. Sonst könnte jeder vor den Kadi gehen“, sagte Sieling. Mit Optimismus sei eine Projektumsetzung bis 2025 denkbar. Sieling geht davon aus, dass im Herbst die Aufstellung einer gemeinsamen Entwicklungsgesellschaft für das Projekt gelingt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sollen in die gemeinsame Gesellschaft fließen. Danach würden baurechtliche Fragen geklärt. „Ich sehe den Bund noch hier und da mit dem Fuß auf der Bremse. Die müssen wir lösen. Und wir müssen in den nächsten Jahren ein gutes Akquisekonzept entwickeln“, so Sieling.

Der Bau der Anbindungstrasse werde einige besondere Herausforderungen mitsichbringen, sagte Ditzfeld. So werde eine Überführung über die A 1 notwendig. Zudem müsse eine Unterführung unter die Bahnverbindung Bremen–Hannover gebaut werden.

Einen näheren Einblick zur Planung gab es von Martin Balkausky, Geschäftsführer der Achim-West Entwicklungsgesellschaft. Die Position der Autobahnanschlussstelle stehe fest. „Wir sind noch dabei, die richtige Trassenführung zu finden. Wir haben bereits 40 Trassenführungen geprüft“, sagte Balkausky. „Die verkehrlichen Maßnahmen sorgen für ein Investitionsvolumen von 50 Millionen Euro.“ Zur Zeit seien in Achim zehn Büros mit diesem Projekt beschäftigt.

Auf die Frage, wie sich die etwa 100 aktuellen Eigentümer der Fläche, zumeist Landwirte, positionierten, antwortete er: „Bevor wir tiefer in das Projekt eingestiegen sind, haben wir sie befragt. 70 Prozent signalisierten Gesprächsbereitschaft, ohne dass wir bereits konkret geworden sind.“ Aktuell läge der Fokus auf der Beschaffung von Kompensationsflächen.

Carsten Sieling empfiehlt, bei der Ausrichtung des Gewerbegebiets anspruchsvoll zu sein: „Je edler desto besser. Die Region kann selbstbewusst sein.“ Balkausky hält es für wichtig, auch kleine Flächen für Gewerbetreibende anzubieten.