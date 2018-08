Gewerbeflächen sind heiß begehrt

Gewerbeflächen sind in Bremen heiß begehrt. Geht es nach den ansiedlungswilligen Unternehmen, sind Bagger und Sandlaster zukünftig im Dauereinsatz.

Bremen - Der Markt für Logistik- und Industrieflächen in Bremen und Bremerhaven hat sich im ersten Halbjahr „dynamisch entwickelt“: Mit einem Flächenumsatz von rund 160 000 Quadratmetern sei der Vorjahreswert um rund 65 Prozent übertroffen (erstes Halbjahr 2017: 97 000 Quadratmeter), teilte das Bremer Immobilienunternehmen Robert C. Spies mit.

„Zahlreiche Neubauvorhaben, die bereits im Jahr 2017 in der Vorbereitung waren, sind auf den Markt gekommen, sodass hierfür in den vergangenen sechs Monaten vermehrt Verträge unterzeichnet werden konnten“, sagt Björn Sundermann, Leiter für Logistik und Industrieimmobilien bei Spies. Auf Neubauflächen entfielen knapp die Hälfte (70 000 Quadratmeter) des Gesamtflächenumsatzes. „Im vergangenen Jahr fehlten großvolumige Neubauten nahezu gänzlich, daher wurden die in 2018 neu auf den Markt gekommenen Flächen auch sofort absorbiert“, ergänzt Sundermann.

Nach wie vor seien in Bremen jedoch Gewerbeflächen knapp. Indizen dafür seien eine Leerstandsquote von unter einem Prozent. „Aktuell arrangieren sich Nutzer vermehrt mit Verträgen für nicht optimal passende Flächen, da sie ansonsten gar nicht zum Zuge kommen würden“, sagt Sundermann. Rund 20 000 Quadratmeter der vermarkteten Gesamtfläche waren bereits länger auf dem Markt – und wurden jetzt aufgrund der deutlichen Angebotsverengung letztlich vermietet. Folglich hat die Kompromissbereitschaft der Nutzer weiter stark zugenommen. Die Spitzen- und die Durchschnittsmiete haben erneut angezogen und liegen bei 4,60 Euro pro Quadratmeter.

Das Bremer Unternehmen rechnet damit, dass das Marktgeschehen auch in der zweiten Jahreshälfte lebhaft weitergeht: Einige Aufträge aus der Automotivebranche, die erfolgreiche Erweiterung der Hansalinie und eine steigende Anzahl an Spekulativbauten sollen für ein erfreuliches Jahresergebnis sorgen, heißt es.

„Für das laufende Jahr 2018 erwarten wir mindestens noch zwei bis drei bedeutende Vertragsabschlüsse, sodass die 300 000-Quadratmeter-Marke durchaus erreicht werden kann“, prognostiziert Sundermann. -

je