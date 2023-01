Todes-Drama vor Kneipe: Taxi überrollt Mann – Gaffer schießen Foto

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Die Polizei musste Sichtschutzwände aufstellen. Trotzdem gelang es Gaffern, ein Foto von dem Verstorbenen zu machen. © Nord-West-Media TV

Vor einer Kneipe in Bremen ist ein 69-Jähriger am Samstagabend von einem Taxi überrollt und getötet worden. Gaffer schossen ein Foto von dem Mann.

Bremen – Tödlicher Taxi-Unfall in Bremen: Ein 25 Jahre alter Taxifahrer überrollte am Samstagabend in Huchting beim Rückwärtsfahren einen 69-jährigen Mann. Der Bremer verstarb noch am Unfallort.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wollte der Taxifahrer seinen Wagen auf einer Garagenzufahrt neben einer Gaststätte in der Kladdinger Straße parken. Er stieg aus, um seine Fahrgäste aus der Kneipe abzuholen. Die Männer kamen ihm da bereits entgegen, dann stiegen sie ins Auto, um das Fahrziel zu besprechen.

Todes-Drama vor Kneipe: Taxi überrollt Mann in Bremen – Gaffer schießen Foto

Währenddessen wollte der betrunkene 69 Jahre alte Bremer, der zuvor ebenfalls im Lokal war, hinter dem Taxi vorbeigehen, stürzte dabei jedoch zu Boden. Der Fahrer bemerkte dieses nicht, setzte rückwärts und überrollte den Mann, der unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Ein Notarzt war schnell zur Stelle, konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Da sich schnell eine große Menschentraube bildete, stellten Polizisten Sichtschutzwände auf. Zusätzlich wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.

Widerlich: Schon nach wenigen Minuten veröffentlichten Gaffer ein Foto des Unfallopfers – eingeklemmt unter dem Taxi liegend – auf einer Social-Media-Plattform.

Nach einer ersten Beweissicherung der Polizei hatten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr die traurige Aufgabe, die Person zu bergen. Seelsorger betreuten Zeugen und Bekannte des Mannes, die schnell zur Unglücksstelle geeilt waren. Der 25-jährige Taxifahrer erlitt einen Schock.