Stefanie Heinzmann kehrt mit neuer CD ihr Innerstes nach außen

Stefanie Heinzmann meldet sich mit dem Album „All we need is love“ zurück. Im November gastiert sie mit ihrer Band im „Modernes“ am Neustadtswall.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Drei Jahre Auszeit hat sich Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann (30) in ihrem Heimatdorf Eyholz mit nur 500 Einwohnern im Schweizer Kanton Wallis gegönnt.

Nun ist sie zurück, hat mit „All we need is love“ ein abwechslungsreiches fünftes Album veröffentlicht und kommt mit ihm am Dienstag, 12. November, nach Bremen ins „Modernes“. Im Interview spricht sie über ihr neues Album – und ihr Leben in den vergangenen Jahren.

Ihr neues Album, produziert in Hamburg, London und Schweden, kommt sehr frisch daher. Sie sagen über den englischen Sound, er sei ein wenig ruckelig, dirty und rotzig. Den schwedischen Sound beschreiben sie als warm und geschmeidig. Bei welchen Songs wird das deutlich?

Songs wie „Home“ und „Everyday is a good day“ sind ein bisschen skandinavisch angehaucht und kommen auch von da. „All we need is love“ ist dagegen typisch englisch. Ich habe aber darauf geachtet, dass die Sachen nicht zu unterschiedlich klingen.

Bei dem Song „Build a house“ geht es um Geheimnisse, die wir verdrängen. Dort bauen Menschen einen Zirkus. Geht es dabei um Ihre Geheimnisse? Oder wollen sie andere ermutigen?

Die Songs auf dem Album sind Geschichten, die ich gerne teilen will. Ich habe herausgefunden, dass ich mit meiner Gefühlswelt nicht alleine bin. Viele haben das Gefühl, dass sie nicht sein können, wie sie sind.

Haben Sie mit dem Song ein Geheimnis gelüftet, etwa Ihre Liebe zu Dance Pop?

Das ist tatsächlich eine Musik, die ich wahnsinnig mag. Es war aber letztlich die Neugier. Ich versuche, meine Alben möglichst facettenreich zu machen und alle meine Persönlichkeitseigenschaften auszuleben.

Geht es bei „Mother’s Heart“, einem Song über Zweifel am eigenen Aussehen und mütterlicher Bestärkung, um Erfahrungen als Star, der laufend kommentiert wird?

Es geht gar nicht zwingend um das Leben als Musikerin. Es gibt Phasen im Leben, in denen man unsicher ist und unzufrieden mit dem eigenen Körper. Ich ging daran mit der Frage: Wie fühlt es sich für meine Mutter an, wenn ich so streng zu mir bin? Das hat mich milde gestimmt. Wir bekamen ein Leben geschenkt und nur einen Körper, mit dem wir tolle Sachen machen können.

In dem Video zu „The End“ von 2015 sind Sie, etwas gestresst, auf einem Laufband zu sehen. War das damals Ihr Lebensgefühl?

Ich versuche immer positiv zu bleiben. Manchmal kann man sich nicht befreien. Die Welt geht so schnell. Es ist dieses Gefühl, man rennt und rennt und kommt trotzdem nicht vom Fleck.

Danach haben Sie sich eine Auszeit genommen.

Ich war wahnsinnig müde. Ich musste auf die Signale von meinem Körper hören.

Mit 27 haben Sie sich dann erstmal in Ihr Dorf zurückgezogen. Bleiben Sie dort von den Folgen ihrer Berühmtheit verschont?

Die Leute da wissen schon, was ich mache. Aber die kennen mich, seit ich klein bin. Da bleib ich die Stefanie von früher. Ich mag die Ruhe und die Unaufgeregtheit. Die Leute gehen ihrem Alltag nach und genießen das Leben.

Freuen Sie sich schon auf die Clubtour?

Ja, wir starten mit den Vorbereitungen. Ich glaube, mit den neuen Songs wird das super. Wir müssen noch herausfinden, wie die Songs live funktionieren. Manche Songs muss man live etwas schneller oder langsamer spielen. Mein Hauptfokus ist die Musik, aber natürlich ist auch die Lichtshow wichtig.

Mögen Sie auch etwas am Norden?

Da ich aus den Bergen komme, mag ich diese weite Sicht. Und ich mag den nordischen Humor. Der ist so herrlich trocken.

Zur Person: Stefanie Heinzmann

Die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann wurde am 10. März 1989 im Dorf Eyholz im Schweizer Kanton Wallis geboren. Bekannt wurde sie 2008 durch ein Casting in der Fernsehshow „TV Total“ mit Stefan Raab. Im Finale sang sie ihren Song „My man is a mean man“, der es in der Schweiz auf den ersten Platz der Charts schaffte und in Deutschland Platz drei erreichte. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Schallplattenpreis „Echo“ als beste nationale Künstlerin.