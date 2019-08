Die Welt zu Gast in Vegesack: 100.000 Besucher beim „Festival Maritim“

Kinder springen an Seilen in die Höhe und vergnügen sich auf Hüpf- und Rutschburgen. Auch die Kleinen haben ihre Freude am frühen Sonnabendabend auf dem 21. „Internationalen Festival Maritim“ in Vegesack. Nach Einschätzung Veranstalters besuchten mehr als 100 000 Menschen und damit mehr als im Vorjahr das dreitägige Festival.

Bremen - Anni (5) legt sich ins Zeug. Mit einem kleinen Boot mit Schaufelrädern fährt sie durchs Wasser. Am Beckenrand sitzt ihre Tante Ania (52) aus Vegesack. Sie will den Abend im Festivaltreiben verbringen. „Das ist schon ein Highlight. Das ist eine schöne, friedliche Stimmung hier. Es sind alle Altersgruppen da.“ Die Besucher tummeln sich an den Ständen und lauschen vor den Bühnen den Bands und Musikgruppen.

Ein Blickfang ist der ausgesprochen bunte Laden von Manfred Schippers (60). Seit 17 Jahren ist er mit Mineralien, Düften und Wandbehängen auf dem Festival im Bremer Norden vertreten. 71 verschiedene Sorten Räucherstäbchen liegen aus, darunter auch Geruchsrichtungen wie Zimt. Sehr beliebt ist Lavendel. Bunt ist auch die Auswahl an Edelsteinen: Rosenquarz aus Nigeria, Amethysten aus Uruguay liegen aus. Besonders stolz zeigt Schippers Lapislazuli, einen tiefblauen Mineralstein aus Afghanistan. „Davon gibt es nicht viele. Mit den Taliban können die Händler schlecht verhandeln“, sagt Schippers. „Die werden in Afghanistan in 3 000 Metern Höhe abgebaut.“

+ Sie singen mit viel Kraft und spielen diverse Instrumente: Abbe Martin (l.) und Hannah Wood bilden das Duo „Sound of the Sirens“ aus England. © Kowalewski

Mitorganisator Fritz Rapp (68) vom Vegesack Marketing sagt: „Das Festival hat ein Alleinstellungsmerkmal. Bands aus aller Welt treffen sich hier, sind hier im Hotel und werden im Catering-Zelt versorgt.“ So entstünde eine Festivalfamilie mit den internationalen Künstlern. Die Chöre mitgerechnet wären 300 Musiker auf dem Festival aktiv. „Die erzählen in aller Welt, wir waren in Vegesack und es war einzigartig.“ Mittlerweile würden auch zunehmend Frauen die Seamusic-Szene erobern. „Traditionell wurden die Arbeitslieder auf See von Männern gesungen. Es ist schön, wenn man diese Lieder heute anders interpretiert hört“, sagt Rapp.

„Sound of the Sirens“ nennt sich ein Duo, bestehend aus Hannah Wood (36) und Abbe Martin (32) aus England. „Wir sind zum zweiten Mal hier. Wir wollten unbedingt wiederkommen“, sagt Wood. Der Name bezieht sich nicht auf Alarmgeräusche, sondern auf die Sirenengesänge in der griechischen Mythologie, die mit ihrem Gesang Seefahrer ins Verderben locken. In ihren Liedkompositionen widmen sich die beiden Sängerinnen allerdings den Problemen des menschlichen Lebens und der Welt der Gefühle. Dazu spielen sie ihre Gitarren und arbeiten zudem noch mit ihren Füßen: Martin, die goldfarben verzierte Schuhe trägt, spielt eine Bass Drum, Wood, barfuß, einen Schellenkranz an einem Pedal. Die Zuhörer im Garten des Hotels Strandlust gehen sofort mit. Das Duo beherrscht auch hochromantische Ballade. „I am willing to take all the weight of the world to save you from your pain“, heißt es im Song „Everytime“.

+ Manfred Schippers zeigt an seinem bunten Stand Halsbänder mit Lapaslazuli, seltenen Edelsteinen, in Afghanistan in 3 000 Metern Höhe abgebaut. © Kowalewski

Aus Holland ist die siebenköpfige Gesangsgruppe „Shepherd’s Pie“ gekommen. Sie singen echtes Seemannsgarn. Die Weserfähre passt hervorragend zu ihrem Konzert an der Walfischflosse neben dem Anleger. Sie begrüßen die Fähre mit dem Song „The Ferryman“. Die Musiker begeistern nicht nur mit ihren Stimmen, sondern auch mit viel Akkordeon und Mundharmonikaeinsatz. Am Schluss mischen sie sich mit „Old triangle“, ein Lied über ein Gefängnis in Irland, unter die Besucher. „Die Leute hier sind toll“, sagt Miramba, Jahrgang 1951, von „Shepherd’s Pie“. „Man merkt, sie sind wegen der Musik hier.“

Auf der Weserfähre wechselt während der Fahrten von Vegesack nach Lemwerder und zurück das Publikum des Danziger Trios „Formcaja“ immer wieder. Die Musiker singen polnische Lieder, neben ihnen liegen Säcke mit Streusalz. Ein Konzert mit stets wechselndem Hintergrund: der Anleger, das Festivalgelände, die Weser. Die fahrenden Zuhörer freuen sich über die Songs.