Die Geno hängt am Tropf

Der Teilersatzneubau am Klinikum Mitte wird immer teurer. Mittlerweile gehen die Planer von Kosten in Höhe von 358 Millionen Euro aus. Die Stadt springt in die Bresche und will den Klinikverbund Gesundheit Nord von den Neubau-Lasten befreien.

Bremen - Von Jörg Esser. Der städtische Krankenhausverbund Gesundheit Nord (Geno) hängt am Tropf. Der Klinikkonzern hat 2017 laut vorläufiger Bilanz unter anderem 16 Millionen Euro weniger erwirtschaftet als geplant. Für 2018 wird mit einem Verlust von zehn Millionen Euro gerechnet. Und der Teilersatzneubau am Klinikum Mitte frisst immer mehr Geld. Die Baukosten sind von geplanten 230,8 Millionen auf 358 Millionen Euro gestiegen. Jetzt greift Bremen ein. Der Senat will die Geno mit 205 Millionen Euro unterstützen.

Die rot-grüne Landesregierung will mit dem Geld das Eigenkapital des Unternehmens stärken und Darlehen auf die Hansestadt übertragen. Bremen übernehme damit seine Verantwortung als Gesellschafterin, sagte Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne). „Die 205 Millionen Euro sind ein enormer Kraftakt.“ Ein Nachtragshaushalt soll beschlossen werden. Der hat ein Volumen von 250 Millionen Euro und enthält außerdem, wie berichtet, noch einen Zuschuss von 46 Millionen Euro für die private Jacobs-Universität in Grohn.

140,7 Millionen Euro sollen ins Eigenkapital des Klinikverbunds fließen, der in den vier Krankenhäusern in Mitte, Nord, Ost und Links der Weser rund 7 400 Mitarbeiter beschäftigt, per anno 120 000 Patienten versorgt und einen Jahresumsatz von 600 Millionen Euro macht. Der Rest wird in den Neubau gesteckt. So will die Stadt zwei Nachfinanzierungen für Mehrkosten in Höhe von 31,3 sowie 33 Millionen Euro übernehmen. Zins- und Tilgungsleistungen werden demnach bis 2032 abbezahlt. „Die Entlastungsmaßnahmen eröffnen der Holding das notwendige Zeitfenster, um mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Zukunftskonzept ,Geno 2025‘ die operative Ertragskraft zu stärken“, heißt es.

Zustimmung fehlt noch

Bürgerschaft und Haushaltsausschuss müssen noch zustimmen. Am Dienstag beschäftigte sich die Gesundheitsdeputation in einer Sondersitzung mit den Finanzen der Geno. Gesundheits-Staatsrat Gerd-Rüdiger Kück betonte in der Sitzung: „Es geht darum, die Geno von den Kosten zu befreien, die der Teilersatzneubau ausgelöst hat.“ Der 205-Millionen-Euro-Zuschuss sei letztlich ein „klares Bekenntnis“ der Politik zum Klinikkonzern und den vier Krankenhäusern. „Wir geben der Geno neuen Spielraum“, sagte die Ausschussvorsitzende Stephanie Dehne (SPD). „Das ist eine Lösung, die den Kliniken Luft zum Atmen verschafft.“ Rainer Bensch (CDU) sprach von einem ersten Sanierungsschritt. Er forderte Lösungen für die Zeit nach 2020 und eine „engmaschige Kontrolle“. Soll heißen: Die Geno muss ihre Hausaufgaben machen. Sie bastelt an einem Zukunftskonzept 2025. Und laut Vorlage ist unter anderem eine Zuzahlung der Stadt von 26,3 Millionen Euro in das Eigenkapital der Geno daran geknüpft, dass die Geschäftsführung des Verbunds „ein plausibilisiertes und konkretisiertes Umsetzungskonzept der kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zur Erlös- und Kostenoptimierung einschließlich einer Mittelfristplanung zumindest für die Jahre 2019 bis 2022 vorlegt“.

Fakt ist, dass auch in den Bremer Kliniken die Kosten stärker steigen als die Erlöse. So ist laut „aktueller Projektion der Ergebnissituation“ nicht zu erwarten, dass die Geno, auch wenn kurzfristig Maßnahmen zur Kostensenkung umgesetzt und die Personalsteuerung verbessert werde, „bis 2022 aus eigenen Erlösen ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet“.