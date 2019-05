Gesundheit: Der Blick aus der Schweiz

Bremen – Der Schweizer Palliativmediziner Gian Domenico Borasio hat die Ausrichtung des deutschen Gesundheitssystems scharf kritisiert. „Es geht nur ums Geld, das ist das Problem, das wir haben“, sagte Borasio am Freitag zur Eröffnung der zehnten Bremer Kongressmesse „Leben und Tod“.

Das gelte insbesondere für die Versorgung am Lebensende. Das System sei „komplett gegen die Interessen der Patienten ausgerichtet“. Am Ende des Lebens müssten mehr Ressourcen für eine palliative Versorgung in multiprofessionellen Teams eingesetzt werden, forderte der Professor.

Bis Sonnabend geht es auf der „Leben und Tod“ an Messeständen und in Fachvorträgen um alle Fragen rund um Sterben, Tod und Trauer. Beteiligt sind nach Angaben der Veranstalter mehr als 140 Aussteller, auf dem Programm stehen knapp 70 Vorträge und Workshops.

Mit ihrer Mischung aus Fachkongress und begleitender Messe ist die „Leben und Tod“ bis heute bundesweit einzigartig. Das soll sich im kommenden Jahr ändern. Dann soll die zweitägige Messe erstmals auch in Freiburg veranstaltet werden, und zwar im Oktober.

+ Gian Domenico Borasio © EPD/ALASDAIR JARDINE

Die „Leben und Tod“ läuft noch bis Sonnabend, 11. Mai, in Halle 6 auf der Bürgerweide. Geöffnet ist von 9 bis 16.30 Uhr.

Mehr Infos unter www.leben-und-tod.de

epd