Bremen: Gestra will ins „Steingut-Quartier“

Von: Jörg Esser

Das ehemalige Firmengelände der Norddeutschen Steingut in Grohn: Hier soll ein neues Viertel entstehen, ein Mix aus Wohnen und Gewerbe. Jetzt wurde bekannt, dass der Bremer Armaturenhersteller Gestra seine Produktionsstätten aus Findorff hierher verlagern will. © Butt

Der Armaturenhersteller Gestra, seit 2017 in britischer Hand, bleibt Bremen treu. Das Unternehmen will expandieren und plant den Umzug von Findorff nach Bremen-Nord.

Bremen – Neue Pläne für den Bremer Norden: Das Bremer Unternehmen Gestra, das nach eigenen Angaben „auf Technik und Produkte für alles das spezialisiert ist, bei dem Dampf zum Einsatz kommt“ und derzeit mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigt, will von Findorff ins neue „Steingut-Quartier“ ziehen.

Für die Verlagerung der Produktionsstätte und aller anderen Unternehmensbereiche benötigt Gestra eine Fläche von fünf Hektar, was in etwa der Hälfte des Areals in Grohn entspricht. Dort solle ein CO2-neutraler Neubau entstehen, „der alle aktuellen Nachhaltigkeitsstandards erfüllt“, teilten Bau- und Wirtschaftsressort am Dienstag mit.

Das „Steingut-Quartier“ soll auf dem ehemaligen Firmengelände der am 2. Oktober 1869 als „Actiengesellschaft“ von Vegesacker und Bremer Kaufleuten mit einem Grundkapital von 125 000 Reichstalern gegründeten Fliesenherstellers Norddeutsche Steingut entstehen. Die Steingut gehört seit 2011 zur Steuler-Fliesengruppe, in Grohn wurde die Fliesenproduktion 2014 eingestellt. Das mehr als zehn Hektar große Gelände ist dann im Januar 2021 an den Bremer Immobilienentwickler M-Projekt und die Bremer Ingenieursgesellschaft Procon verkauft worden.

„Steingut-Quartier“ soll entwickelt werden

Die beiden Unternehmen haben sich zur „Steingut-Projektgesellschaft“ zusammengeschlossen und wollen das Gelände zu einem „neuen Ort der produktiven Stadt“ entwickeln. Die Planung sieht bislang eine Mischung aus Wohnen und Arbeiten in hoher räumlicher Dichte sowie ergänzende soziale Infrastruktureinrichtungen vor.

„Mit Gestra als Teil des Quartiers würde der gewerbliche Aspekt dieser Planung deutlich gestärkt werden“, heißt es in der Pressemitteilung von Bau- und Wirtschaftsressort. Dafür müssten der städtebauliche Entwurf, auf dessen Grundlage die Baudeputation im Februar 2022 das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „Steingut“ eingeleitet hat, angepasst und das Planverfahren neu aufgerollt werden. Somit kommen die Deputierten wieder ins Spiel. Sie sollen am Donnerstag, 13. April, „über die Änderung der mit dem Bebauungsplan verfolgten Ziele und die Prüfung der Ansiedlung des Unternehmens in Grohn“ beraten, heißt es.

Baudeputation muss Planverfahren neu aufrollen

Aus der Politik gibt es positive Reaktionen. Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) sagte: „Die Ansiedelung wäre ein sehr wichtiger Impuls für Grohn und Bremen-Nord.“ Und die geplante CO2-neutrale Umsetzung des Neubaus könne zu einem „sehr klarem Vorbild für künftige Bauvorhaben in Bremen werden“. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) ergänzte, die Standortverlagerung stärke den Bremer Norden als Arbeits- und Wirtschaftsstandort und sichere außerdem mehr als 400 Arbeitsplätze in der Stadt.

Über die neuen Pläne für das „Steingut-Quartier“ berät in der nächsten Woche die Baudeputation. © Butt

Die am 31. Oktober 1902 in Bremen gegründete Gestra, die Armaturen wie Kondensatableiter und Rückschlagarmaturen, elektronische Produkte zur Kesselautomatisierung sowie Spezialbehälter für das Dampf- sowie Kondensatmanagement entwickelt, produziert und vertreibt, ist seit 2017 Teil der britischen Spirax-Sarco-Gruppe mit Sitz in Cheltenham. Das Firmenareal in Findorff zwischen Hemm-, Walsroder und Münchener Straße ist lediglich 16 000 Quadratmeter (1,6 Hektar) groß. Umzugspläne kursieren seit Jahren. Auch der Technologiepark an der Universität war zeitweise als neuer Standort im Gespräch.

„Wir haben unser Wachstum in den vergangenen Jahren beschleunigt und stoßen am derzeitigen Standort in Findorff an unsere Grenzen“, sagte Friedhelm Lefting, Vorstandsvorsitzender der Gestra AG. Als ausschlaggebend für das Interesse an der Ansiedlung im „Steingut-Quartier“ bezeichnete er unter anderem „die gute Verkehrs- und ÖPNV-Anbindung“.