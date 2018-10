Im Gespräch mit Comicfiguren

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Es ist wieder Gastspielzeit auf dem Bremer Theaterschiff an der Tiefer. Und da kommen die erstaunlichsten Gäste an Bord. Piero Masztalerz zum Beispiel. Er bringt seine „Live-Cartoon-Show“ mit.

Und das wiederum ist „alles andere als eine konventionelle Lesung“, wie ein Sprecher es ausdrückt. Denn Masztalerz („Frühstück bei Stefanie“) „präsentiert seinen Humor in allen erdenklichen Variationen“. Sprich: „Er singt, liest und spielt. Und er macht etwas, was in dieser Form einzigartig ist – er spricht sogar mit seinen skurrilen Comicfiguren, die sich als ebenso schlagfertig wie ihr Schöpfer erweisen.“

Zu erleben ist das am Montag, 29. Oktober, um 20 Uhr. Karten kosten nach Angaben des Sprechers 20 Euro. Die „Live-Cartoon-Show“ versteht sich laut Ankündigung als „bunter Mix aus politischen und gesellschaftskritischen Cartoons, Stand-up-Comedy, Animationen und musikalischen Einlagen“.

Und weiter: „Mühelos gelingt es dem Künstler, auch komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen und mit ein paar Worten humorvoll und pointiert zu spiegeln.“ Nicht mehr, nicht weniger.

Improvisieren mit den Zuschauern

Ebenfalls auf dem Theaterschiff zu Gast ist Christopher Köhler, der mit seinem mittlerweile dritten Soloprogramm auf Tour geht. „Und auf Touren kommt Köhler, wenn er zu zaubern, quatschen und improvisieren beginnt“, wie es heißt. Kurzum: „Köhler macht Schluss mit dem Image des langweiligen und braven Zauberkünstlers, den man beim letzten Betriebsfest oder im Varieté gesehen hat.“ Mit seinem Programm „Manisch magisch“ will Köhler nämlich obendrein auch lustig sein.

Zu erleben ist das am Donnerstag, 18. Oktober, um 20 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 20 Euro, so der Sprecher, der auch anfügt: „Köhlers größte Stärke ist das Improvisieren mit den Zuschauern, und so garantiert er dem Publikum einmalige Augenblicke, die es nie vergessen wird. Seine Show ist verblüffend, absurd und emotional.“ Der Comedy-Magier verbindet „altbewährte und brandneue Nummern“.

Der Schrecken aller Handelsvertreter

Ein neues Stück hat auch das Bremer „Union-Theater“ im Programm, das ja mittlerweile mit seinen Inszenierungen Dauergast beim Kriminaltheater in der „Union-Brauerei“ an der Theodorstraße 13a in Walle ist. Bei dem neuen Stück handelt es sich um eine Komödie von Sam Bobrick – und um eine deutschsprachige Uraufführung. Das „Union-Theater“ spielt die Komödie mit dem Titel „Nur ein Sandwich“ bis zum 21. Oktober. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Regie führt dieses Mal Karl-Heinz Schwentker. Es spielen: Annette Ewald, Torben Gille, Melanie Tröster, Ansgar Matuschak und Maciej Tyrakowski. Worum geht‘s? Darum: Mrs. Baskin ist eine flotte Seniorin, Witwe eines Scheidungsanwalts, und der Schrecken aller Handelsvertreter – lädt sie doch regelmäßig Verkäufer in ihre Wohnung ein, ohne die geringste Absicht zu haben, auch nur irgendetwas zu kaufen.

Ob Garagentore, Solarpaneele oder Aluverkleidungen – die wortgewandte Lady bietet ihren Gästen stets einen kleinen Lunch an und unterhält sich angeregt mit ihnen. Gerne gibt sie dabei auch Tipps aus ihrem wahrlich umfangreichen Schatz an Lebenserfahrungen.

Für die Handelsvertreter jedoch ist ein Besuch bei der kontaktfreudigen Dame stets ein schlechtes Geschäft. Bis sich eines Tages eine komödienmäßig turbulente Geschichte entwickelt, in der Mrs. Baskin einen ganz besonderen Plan verfolgt. . .