Gerd Lieder mit seinem Bild „Breakfast in America“

Die spiegelnde Espresso-Maschine in einem Washingtoner Café war der Auslöser für Gerd Lieders Bild „Breakfast in America“, die Servicekreaft dominiert es.

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Breakfast in America“ heißt Gerd Lieders Bild, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Spiegelnde Oberflächen sind seine Passion und die fotorealistischen Darstellungen ein Stil, der besonders in den USA eine starke Tradition hat.

In unendlicher Präzision malt Gerd Lieder die spiegelnden Welten, denen er auf seinen Reisen begegnet. „Was glänzt, zieht mich an“, sagt der Bremer Künstler. Bei seinem Werk „Breakfast in America“ von 2017 war es eigentlich die spiegelnde Espressomaschine, die ihn in einem Washingtoner Café anzog. Er machte eine Reihe von Fotos.

Doch irgendwann kam eine Servicekraft ins Bild. Ohne sich der Kamera bewusst zu sein, füllt die junge Frau einen Cappuccino ein. „So entstand ein sehr intimes Bild, das den Betrachter ganz nah in diese Szene holt“, freut sich der Künstler. Dabei vergisst er aber nicht, auf die vielen spannenden Texturen hinzuweisen. Der Tresenbereich bot ihm die besondere Oberfläche der Wandfliesen, reflektierende Tassen und den glänzend transparenten Behälter der Kaffeemühle.

Um Orte zu finden, an denen es richtig glänzt, muss Lieder meist dorthin, wo das Geld zu Hause ist. Shopping Malls in Abu Dhabi und exklusive Einkaufsstraßen der Weltstädte liefern entsprechende Motive. Da kann sich der Bremer auch mal für einige Stunden in einem Autohaus voller funkelnder Boliden aufhalten, um zu fotografieren.

Durch Spiegelungen entstehen Bilder im Bild. Dinge außerhalb des Blickwinkels werden sichtbar, Abbildungen überlagern sich. Die realistische Darstellung der Stofflichkeit und der Texturen verlangt außerordentliche Feinheit. „So etwas zu malen erfordert viel Zeit“, weiß Lieder.

Gemalt hat der 63-jährige, in Helbra bei Eisleben geborene Lieder schon als Kind. Seine Eltern waren Arbeiter, und auch er machte eine Schlosserausbildung mit Abitur. Die Arbeit gefiel ihm gar nicht. So bewarb er sich in Dresden an der Kunstakademie. Weil Lieder den Behörden ein Dorn im Auge war, wurde ihm ein Studienplatz versagt. Nach einem Fluchtversuch aus der DDR kam Lieder in Haft, wurde später nach Westdeutschland gebracht. In München studierte er Theaterwissenschaften, Kunstgeschichte und Germanistik.

Heute ist Lieder für gewöhnlich um sechs Uhr im Atelier. „Ich male diszipliniert und mit viel Leidenschaft.“ Die Herausforderung ist für ihn, immer Arbeiten auf höchstem Niveau abzugeben. Lieders Ziel ist es, in den Kreis der großen Fotorealisten aufgenommen zu werden. Die ganz berühmten sind in der Louis K. Meisel Gallery in New York zu sehen.

Ob wir Kunst brauchen? – „Unbedingt, ja. Man braucht sie, wie die Luft zum Atmen, ob Bilder, Musik, Ballett, Theater, Bücher oder Film. All das inspiriert und ist Nahrung für die Seele.“

Zu den Künstlern, die für Lieder besonders bedeutend sind, zählen der Niederländer Jan Vermeer (1632 bis 1675) und der belgische Maler René Magritte (1898 bis 1967). Vermeer bedeutet Lieder besonders viel, wegen seiner starken Kompositionen mit Licht und Schatten. Auch René Magritte als Surrealist, mit teils verrückten Ideen, hat den Bremer beeindruckt.

Wenn Lieder jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge sein Bild von der Turmuhr des Trump-Towers an US-Präsident Donald Trump. Im Glas der Uhr spiegelt sich die amerikanische Flagge auf dem Dach eines benachbarten Gebäudes. Der Bildtitel „Strange Times“ passe zu dem unmöglichen Auftreten des Präsidenten, sagt Lieder. Die Botschaft an Trump wäre, doch bitte abzutreten. Er finde es bedenklich, dass Staatsoberhäupter sich heute benehmen können, wie sie wollen, sagt der Bremer Künstler.