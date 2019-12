DAAD-Preise gehen an die Studentinnen Prachi Dadhich und Mrinal Shinde

Bremen – Die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) ausgelobten und mit jeweils 1 000 Euro dotierten DAAD-Preise gehen sowohl an der Universität als auch an der Hochschule Bremen in diesem Jahr an indische Studentinnen.

An der Uni hat Prachi Dadhich den Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studenten erhalten. Die Inderin wurde damit für ihre wissenschaftlichen Leistungen und ihr außergewöhnlich hohes soziales Engagement geehrt. „Was Prachi Dadhich für diesen Preis auszeichnet, ist ihre Persönlichkeit und ihr wissenschaftliches Engagement“, sagte Professor Marko Rohlfs vom Fachbereich Biologie/Chemie in seiner Laudatio. Die 23-Jährige sei eine hervorragende Nachwuchswissenschaftlerin. Derzeit beschäftigt sich die Masterstudentin des internationalen Studiengangs Ökologie in ihrer Abschlussarbeit mit der Problematik von Schädlingsinsekten, die zahlreiche Obstarten in Zentralafrika befallen. Außerdem veröffentlicht die junge Frau seit ihrem Bachelorstudium regelmäßig in wissenschaftlichen Online-Zeitschriften zu weiteren ökologischen Themen.

Trägerin des DAAD-Preises an der Hochschule Bremen ist Mrinal Shinde. Die gebürtige Inderin studiert im vierten Semester im Master-Studiengang „Electronics Engineering“. Mrinal Shinde ist neben ihrem Master-Studium auch ehrenamtlich engagiert: Sie ist in der Indian Students Assosiation Bremen aktiv und arbeitet als „Student Scout“ an der Hochschule. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei einer Firma in München. Nach eigenem Bekunden strebt sie danach in einer deutschen Forschungseinrichtung den Grad „PhD“ im Bereich „Wireless Communication“ an.

Der seit mehr als zehn Jahren je Hochschule vergebene DAAD-Preis soll dazu beitragen, den großen Zahlen ausländischer Studenten Gesichter zu geben und sie mit Geschichten zu verbinden, sagt Hochschul-Sprecher Ulrich Berlin. Damit werde deutlich, dass jeder einzelne ausländische Student ein Stück Deutschland in seine Heimat mitnehme und etwas von sich in Deutschland lasse. je