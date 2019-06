Bremen – Mehr als 100 Fachkräfte von öffentlichen und privaten Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, Kitas und Schulen haben Freitag am Fachtag „Geschwister als Ressource“ im SOS-Kinderdorf-Zentrum in der Neustadt teilgenommen. Annika Schall interviewte Dr. Kristin Teuber, Leiterin des Sozialpädagogischen Instituts (SPI) der Vereins SOS-Kinderdorf in München, zu Erkenntnissen aus der Geschwisterforschung.

Anlass für das Team in Bremen, Geschwister in den Fokus zu stellen, ist die geplante Eröffnung eines Geschwisterhauses im nächstens Jahr und das 20-jährige Bestehen des Zentrums. Teuber erzählte auf dem Fachtag, wie Geschwister sich gegenseitig prägen und welche Rolle ihre Beziehungen im SOS-Kinderdorf spielen.

Frau Teuber, welche Rolle spielen Geschwister in unserem Leben?

Eine sehr wichtige. Außer den Eltern gibt es kaum jemanden, der uns so nah ist und uns so lange im Leben begleitet. In der Familie sind sie unsere Partner auf Augenhöhe und begleiten unsere Sozialisation. So nehmen sie gerade in jungen Jahren darauf Einfluss, wie wir uns als Menschen entwickeln.

Wie sieht das genau aus?

Mit Geschwistern probieren wir vieles aus. Wir vergleichen uns mit ihnen oder konkurrieren miteinander, wir lernen mit ihnen, Zuneigung zu zeigen und uns zu streiten. Je nach Familiendynamik haben Geschwister auch eine Vorbildfunktion: Man lernt voneinander, passt aufeinander auf und unterstützt sich gegenseitig. Dazu kommt: Geschwister teilen viele gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen. Das schafft Verbundenheit.

Macht es für die Rolle in der Familie einen Unterschied, ob ich Erstgeborener oder Nesthäkchen bin?

Klar, es macht einen Unterschied, ob ich geboren werde und andere Geschwister sind schon da, oder ob man zumindest am Anfang alleine mit den Eltern war. Tendenziell ist es eher so, dass die Älteren auch mal eher etwas für die Kleinen übernehmen und ihnen helfen. Wie die Position in der Familie den Einzelnen beeinflusst, ist aber sehr unterschiedlich. Man sagt zum Beispiel, die Kinder in der Mitte müssen sich nach oben und nach unten abgrenzen oder wehren. Oder die Jüngsten nehmen alles mit, was die Älteren schon vorher in der Familie entwickelt oder durchgesetzt haben, womit sie es auch leichter haben. Das kann stimmen, muss es aber nicht.

Wie sieht dieser Einfluss der Eltern aus?

Eltern strukturieren, natürlich auch zusammen mit ihren Kindern, das Miteinander zu Hause und prägen es insbesondere mit ihrem Erziehungsstil. Sie kümmern sich mehr oder weniger um ihre Kinder. Eltern geben den Rahmen vor, in dem sich ihre Kinder entwickeln, sie schaffen die Atmosphäre für ihr Aufwachsen. Wichtig ist ebenso die Beziehung der Eltern jeweils zu den einzelnen Kindern. Gibt es zum Beispiel Lieblingskinder und schwarze Schafe?

Behalten wir die Rollen, die wir mit Geschwistern eingeübt haben, ein Leben lang bei?

Bei einzelnen Verhaltens- oder Denkweisen kann das vorkommen. Ich selber habe zum Beispiel ältere Schwestern und habe heute noch manchmal das Gefühl, ich wäre überall die Jüngste. Da muss ich dann über mich selber lachen, denn in meinem Alter stimmt das überhaupt nicht mehr. Auch denken größere Geschwister mitunter, sie könnten den jüngeren Vorschriften machen. Das heißt aber nicht, dass man eine Rolle, die man selbst innehat und als belastend empfindet, nie mehr loswird. Man hat auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.

In den SOS-Einrichtungen leben auch Kinder, die nicht miteinander verwandt sind, wie Geschwister zusammen. Macht es einen Unterschied ob Geschwister leiblich sind oder nicht?

In den Einrichtungen beobachten wir, dass die bei uns sogenannten sozialen Geschwister eine wichtige Rolle einnehmen. Sie können zu einer Art Freund oder auch zu einem Geschwisterkind werden. Dennoch scheint bei leiblichen Geschwistern die Bindung untereinander vergleichsweise oft enger zu sein. Auch nach dem Auszug aus unseren Einrichtungen wird die Beziehung zu den eigenen Geschwistern oft intensiver gepflegt als die zu den sozialen Geschwistern. Wir versuchen nach Möglichkeit, Geschwisterkinder gemeinsam unterzubringen.

Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob Geschwister gemeinsam untergebracht werden?

Der Normalfall sollte sein, dass die Kinder gemeinsam untergebracht werden – wenn nicht in einer Kinderdorffamilie oder Wohngruppe, dann zumindest in derselben Einrichtung. Das wünschen sich auch die meisten Kinder (...). Wir bringen Geschwister getrennt unter, wenn wichtige Gründe dies erforderlich machen. Zum Beispiel, wenn die Dynamik zwischen ihnen verhindert, dass sie sich gut entwickeln, wenn es starke Aggressionen und Übergriffe zwischen ihnen gibt (...). Sie sollen trotzdem noch miteinander im Kontakt bleiben können.

Zur Person

Dr. Kristin Teuber, Jahrgang 1963, ist Diplom-Psychologin und seit 2015 Leiterin des Sozialpädagogischen Instituts des Vereins SOS-Kinderdorf in München. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem ressourcenunterstützende Handlungsansätze in der Jugendhilfe, Forschung im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung und Entwicklungsprozesse im Jugendalter.