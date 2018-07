Mercedes-Azubis greifen dem Bremer Naturschutzbund kräftig unter die Arme

Zum zehnten Mal legten sich Mercedes-Azubis in diesem Sommer für den Nabu ins Zeug.

Bremen - Es war die Wirtschaftskrise, die 2009 zum ersten Mal die Mechatroniker- und Elektroniker-Azubis des Mercedes-Werks zur Dreptefarm des Bremer Naturschutzbundes (Nabu) brachte. Auf der Suche nach einer günstigen Unterkunft für ihren „Entwicklungsworkshop“ zum Ende des ersten Lehrjahres stießen sie auf das Schullandheim. Seit nunmehr zehn Jahren arbeiten die jungen Menschen jedes Jahr gegen Kost und Logis eine Woche lang die vielen Baustellen des gemeinnützigen Heimes ab.

„Insgesamt waren das bislang 328 Azubis, die locker 11.500 Arbeitsstunden geleistet haben“, rechnet Heimchef Sönke Hofmann vor, „von den begleitenden Meistern ganz zu schweigen.“ Doch nicht nur die Dreptefarm profitiert vom Einsatz. Die Lehrlinge, so Hofmann, sammeln bei oft gänzlich fachfremden Arbeiten vollkommen neue Erfahrungen. „Wir bauen hier ja keine Roboter und Schaltkreise sondern Ställe und Gehege.“

Neben einigen hundert Quadratmetern mit Korkschüttung gedämmter Wände machten die Azubis im Laufe der Jahre das Wochenendhaus auf der Froschfarm fit, bauten eine große Grillhütte und diverse Unterstände und Gehege für die Farmtiere.

„Die meisten wissen jetzt, worauf man achten muss, wenn man Fundamente schüttet oder dass man bei Dächern die Neigung berücksichtigen muss“, sagt Hofmann. Auch professionelle Holzverbindungen oder Verbindungswinkel schmieden stand schon auf dem Programm.

Mobile Heuraufen und ein neuer Hühnerstall

Im zehnten Jahr kamen 39 Azubis und fünf Meister auf die Farm. Der Nabu unterstützte den Einsatz mit vier Ehren- und Hauptamtlichen. Die Azubis bauten für die Esel und Ziegen mobile Heuraufen und schütteten das Fundament eines neuen Hühnerstalls. „An der Froschfarm haben wir endlich unser ,Amphibientheater‘ abgedichtet, da können die Schulklassen durch die Glasscheibe mitten in einen Teich gucken“, freut sich Hofmann.

Mit Beton und Stahl wurde das Steuerungshaus der Kläranlage des Heims stabilisiert. Und natürlich gab es auch den Dauerbrenner: die Korkisolierung. Dutzende von Kubikmetern selbst geschredderter Flaschenkorken sorgen im Heim für Behaglichkeit und sparen darüberhinaus Energie. „Wir bekommen immer noch jedes Jahr rund zehn Kubikmeter Korken zusammen, obwohl die Quote der echten Korken sinkt“, so Hofmann.

Die Isolierung aus Kork ist viel wert

Als das Schullandheim 1960 eröffnet wurde, gab es noch Heizöl zum kleinen Preis. Daher wurde laut Hofmann an vielen Ecken auf jede Dämmung verzichtet. Seit Jahren schütten deshalb die Aktiven des Heims und immer auch die Mercedes-Azubis Korkgranulat in Hohlräume, bauen eine zweite Hülle aus Brettern aus eigenem Wald vor die Wände und schließen so Kältebrücken. „Der Aufwand ist enorm und wäre mit bezahlten Firmen gar nicht zu stemmen, aber er lohnt sich“, sagt der Heimleiter.

Für die Azubis gab es am letzten Abend als Dankeschön ein Festessen. „Schließlich wollen wir ja, dass die Truppe auch nächstes Jahr wieder bei uns arbeitet“, so Hofmann. Macht sie, im Sommer 2019. - gn