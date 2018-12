Geschichten aus dem Sesselwald

Harald Krassnitzer liest „Wiener Melange“

+ Mit Flexibilität in der Stimme und gelegentlichem Körpereinsatz: Harald Krassnitzer liest auf der Bühne der Glocke aus seinem Programm „Wiener Melange“. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Harald Krassnitzer (58) schafft es lesend, eine ganze Tram lebendig werden zu lassen. „Drängeln Sie nicht! Soll ich meine Tasche der Frau auf den Kopf stellen? Lassen Sie meinen Kopf in Ruhe.“ Drei Lautstärken, drei Stimmlagen, drei Rollen. Man merkt, ein Schauspieler sitzt am Pult. 500 Zuschauer sahen am Mittwochabend in der Glocke das Programm „Wiener Melange“, das Krassnitzer in der Vorweihnachtszeit auch noch in anderen Städten zeigen wird.