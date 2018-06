Rundgang „Märchenerzähler“ zeigt Spuren der Autoren und des Biedermeiers

Bremen - Von Martin Kowalewski. Straßenbahnen fahren vorbei aus Richtung Schüsselkorb, Geschäfte präsentieren ihre Auslagen, gastronomisches Treiben: Abendstimmung am Rand des Domshofs. Schräg gegenüber ist das Restaurant „Maredo“ zu sehen.

Detlef Stein (49) zeigt auf einem Bild, was dort früher war: das Hotel Lindenhof. Und er erzählt, wer dort unter anderem zu Gast war: Heinrich Heine und Hans Christian Andersen. Wo die 15 Teilnehmer des Stadtrundgangs „Märchenerzähler in Bremen“ von Stein und Heinrich Lintze (65) stehen, befanden sich damals Linden.

Das gezeichnete Hotel wirkt prächtig, aber Heine war bei seinem Besuch im Oktober 1843 nicht zufrieden, wie Stein erzählt. „Er fühlte sich gestört von lauten Geräuschen vom Domshof. Damals fand dort der Freimarkt statt.“

Ganz anders Hans Christian Andersen: Der kam 1843 in das Hotel, um das damals frisch entstandene Theater auf dem Gebiet des heute unbebauten und zuvor von der Gruppe besichtigten Theaterbergs zu besuchen. Andersen fühlte sich wohl. Er machte einen Halt auf einer Reise von Kopenhagen nach Paris und traf in Bremen auch die Kaufmannstochter Lina von Eisendächer. „Die hatte ihm einen Fan-Brief geschrieben“, sagt Stein.

Andersen mochte den Bremer Museumsverein

Er weiß noch eine weitere Besonderheit über Andersen: „Andersen konnte während des Erzählens Papierbögen zu Scherenschnitten machen. Die faltete er am Ende der Geschichte aus und zeigte sie.“ Gerne sei Andersen auch in den nahegelegenen Museumsverein gegangen. „Heute befindet sich dort die Kleine Museumsstraße“, sagt Stein.

Die Tour führt in den Ratskeller unter dem Rathaus. Hier muss Wilhelm Hauff, bekannt unter anderem durch das Märchen „Der kleine Muck“, im Jahr 1826 sich ordentlich einen hinter die Binde gekippt haben. Der Grund: Liebeskummer. Der feucht-deprimierte Abend lieferte den Grundstoff für seine Novelle „Phantasien aus dem Bremer Ratskeller“. Hauffs Alkohol-Pegel muss beträchtlich gewesen sein. Fresco-Bilder an den Wänden zeigen Hauff die Treppe zum Ratskeller herunterwanken und über dem Tisch schweben.

Die Führung behandelt nicht nur die Verbindung von Märchenerzählern mit Bremen, sondern führt auch in die Biedermeierzeit in der Hansestadt ein. Die Tour führt vorbei an der Statue von Heinrich Wilhelm Matthias Olbers in den Wallanlagen, 1850, zehn Jahre nach dessen Tod, gebaut, wirkt sie erhaben. Stolz ist der Blick, elegant die Haltung auf Stand- und Spielbein.

Für die elegante Statue gab es auch Spott

Allerdings ist die Darstellung schon sehr idealisiert, wie Stein erklärt: „Er trägt eine Toga wie ein römischer Konsul. Die normale bürgerliche Kleidung in dieser Zeit sah ganz anders aus.“ Olbers blickt durch ein Fernrohr, gestützt von einem Engel.

Auf der Rückseite der Statue ist Olbers, Arzt und Astronom, in weitaus kleinerem Maßstab dargestellt. Als Arzt misst er den Puls des Patienten, ebenfalls barfuß und mit Toga. „Es gab Polemiken zur Eröffnung der Statue, weil der Kranke im Bett seinen Oberkörper so elegant hebt“, sagt Stein.

Rolf Rempe (71) lauscht den Ausführungen gebannt. Er war kaufmännischer Geschäftsführer des Bremer Theaters. Die Märchen von Friedrich Wagenfeld kennt er aus der Grundschule. „Hier begegnen mir die Sachen wieder auf einem anderen geistigen Weg“, sagt er.

Die nächste Führung findet am Dienstag, 3. Juli, um 10 Uhr statt. Weitere Führungen: 21. und 22. August. Kosten: zehn Euro. Anmeldung unter schweizer7@t-online.de.