Verstöße gegen Aufenthaltsrecht: Das Geschäft mit den Vaterschaften

Bremen - Von Viviane Reineking. In mehreren Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft Bremen wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. So laufen derzeit Ermittlungsverfahren gegen Personen im Zusammenhang mit einer fälschlichen Annahme der Vaterschaft, sagte Frank Passade, Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft.

Bereits in vergangenen Jahren hat das Landeskriminalamt mehrere Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Aufenthaltsgesetz im „Phänomenbereich missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennungen“ geführt. Einzelne Männer hatten demnach bis zu 14 Vaterschaften anerkannt, wie Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin der Bremer Innenbehörde, sagt. Die Asylbewerberinnen und deren Kinder lebten nicht nur in Bremen, sondern auch in anderen deutschen Städten und Gemeinden.

Nach Erkenntnissen aus abgeschlossenen Verfahren haben deutsche Männer für die Anerkennung einer Vaterschaft bis zu 5000 Euro erhalten. Mit diesen Verfahren beschäftigt sich nun die Staatsanwaltschaft. Landesinterne und bundesweite polizeiliche Erhebungen hätten aber bis heute keine Anhaltspunkte für überregionale oder organisierte Strukturen ergeben.

Zum rechtlichen Hintergrund: Wenn sie einen deutschen Vater nachweisen können, erhalten ausländische Frauen nach Paragraf 28 des Aufenthaltsgesetzes ein Bleiberecht zur „Ausübung der Personensorge“ – um sich um ihr Kind zu kümmern. Abgeschoben werden können sie dann nicht.

Anerkennung auch ohne biologische Vaterschaft

Von den 3242 Ausländern, auf die dies in Bremen zutreffe, seien 2203 Frauen, so die Innenbehörde. Die Anerkennung der Vaterschaft ist eine freiwillige Willenserklärung. „Eine biologische Vaterschaft ist nicht Voraussetzung für die Anerkennung“, so Gerdts-Schiffler.

Beurkunden können die Vaterschaft das Jugendamt, Amtsgerichte, Standesbeamte und Notare. Eine nachträgliche Anfechtung der Vaterschaft durch Behörden ist dem Innenressort zufolge nicht mehr möglich. Ursprünglich sei für Fälle der missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennung ein behördliches Anfechtungsrecht vorgesehen, um diese rückwirkend abzuerkennen.

„Das Bundesverfassungsgericht hat diese Regelung 2013 jedoch für verfassungswidrig und nichtig erklärt“, so die Sprecherin. Die Frauen, gegen die ermittelt wurde beziehungsweise wird, stammen aus afrikanischen Ländern, so Passade. In abgeschlossenen Fällen habe man nicht nachweisen können, dass Geld geflossen sei, so der Staatsanwalt.

Auch, wenn eine nachträgliche Anfechtung durch Behörden nicht möglich ist: Ein Ermittlungsverfahren gegen einen Mann, der die Vaterschaft gegen Geldzahlungen der Mutter anerkennt, sei davon unberührt, so Gerdts-Schiffler.

Wenn etwa festgestellt werde, dass eine Person eine Vaterschaft für mehrere Kinder übernommen habe, diese unterschiedliche Mütter haben und alle nicht gemeinsam in einem Haus lebten, könne das Anlass für die Staatsanwaltschaft geben, zu ermitteln, so Passade.

