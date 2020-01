Germania-Pleite reißt Loch in die Bilanz des Bremer Airports

Bremen – Die Pleite der drittgrößten deutschen Fluggesellschaft Germania hat ein großes Loch in die Bilanz des Bremer Flughafens gerissen.

Die Fluggastzahlen sind 2019 um knapp zehn Prozent gesunken – auf 2.308.338 Passagiere. Das waren 253.197 weniger als 2018. Bei den Starts und Landungen verzeichnet der Flughafen einen Rückgang von fünf Prozent auf 29.534 (2018: 31.088). Das Loch ist allerdings kleiner als unter anderem im Bremer Häfenressort befürchtet, das mit Einbußen von 15 bis 20 Prozent gerechnet hat.

„Nach dem kurzfristigen Ausscheiden der Germania Anfang 2019 aus dem Markt, kommt es für uns nicht überraschend, dass wir einen Passagierrückgang zu verzeichnen haben“, sagte Flughafen-Geschäftsführer Elmar Kleinert. Die Berliner Fluggesellschaft hatte am Hans-Koschnick-Airport in Bremen drei Flugzeuge stationiert, plante für den Sommer 23 Ziele und hatte einen Anteil von rund 14 Prozent am Passagieraufkommen. „Auch wenn es uns kurzfristig gelungen ist, einige der Strecken mit neuen Airlines zu besetzen, ist es nicht möglich einen solchen Verlust auf die Schnelle zu kompensieren, da der deutsche und auch der europäische Airline-Markt kaum mehr Alternativen hergibt“, sagte Kleinert.

Sundair fliegt neu von Bremen

In Bremen eingestiegen sind unter anderem die Stralsunder Sundair, die eine Maschine im Neuenlander Feld stationiert hat, die Bulgarian Air Charter sowie die beiden türkischen Fluglinien Corendon Airlines und Pegasus. Die irische Billigfluglinie Ryanair hat Ende 2018 ihre Basis in Bremen geschlossen, ist aber der Hansestadt treu geblieben. Im Sommerflugplan 2020 fliegt Ryanair elf Destinationen an. Mit Wizz Air hat ein zweiter „Low Coster“ seinen Flugbetrieb in Bremen aufgenommen. Die Airline mit Stammsitz in Budapest ist gleich mit mehreren Strecken gestartet. Im Jahr 2019 standen bis zu 38 Direktziele auf dem Flugplan des Bremer Airports. Mit Wien, Danzig, Kiew, Skopje, Olsztyn in Masuren und Toulouse kamen insgesamt sechs Ziele erstmals oder nach längerer Pause hinzu.

Die zu 100 Prozent der Hansestadt Bremen gehörende Flughafengesellschaft war in den vergangenen Monaten wegen einer Finanzierungslücke in Millionenhöhe in den Schlagzeilen. Der Sanierungs- und Investitionsstau wurde im Oktober auf mehr als 82 Millionen Euro beziffert. Das Land Bremen hat daraufhin dem Airport ein Darlehen in Höhe von 12,6 Millionen Euro gegeben. Das Darlehen umfasst die Kosten für die Flughafenfeuerwehr für drei Jahre.