Bremer Airport verliert durch Germania-Insolvenz viele Sommerstrecken

Das war’s wohl: Die Berliner Fluggesellschaft Germania hat Insolvenz angemeldet. Auch die drei am Flughafen im Neuenlander Feld stationierten Airbus-Maschinen bleiben am Boden.

Bremen - Von Jörg Esser. Die Nachricht von der Insolvenz der Germania trifft den Bremer Flughafen ins Mark. Mit der Berliner Fluggesellschaft mit Bremer Wurzeln verliert der Airport im Neuenlander Feld einen „starken und zuverlässigen Partner“, sagt Flughafen-Sprecherin Andrea Hartmann. „Wir haben bis zum Schluss gehofft, dass die Germania dem deutschen Markt erhalten bleibt.“

Drei Maschinen der Airbus-A-320-Familie hatte die grün-weiße Airline am Bremer Hans-Koschnick-Flughafen stationiert. Eine vierte sollte im Sommer folgen. Doch jetzt sind die Pläne Makulatur. Die Flieger bleiben am Boden. Alle Flüge werden gestrichen. Am Dienstag waren zwei Strecken betroffen - nach Funchal auf Madeira und nach Antalya in die Türkei. Und Bremen verliert jede Menge Flugverbindungen in den Süden. 23 Flugziele sind im Sommerflugplan der Germania ab Bremen verankert.

Das ist ein großer Batzen. Keine andere Fluggesellschaft hat ein breiteres Angebot. 2018 habe die Germania 14 Prozent aller Passagiere des Bremer Flughafens befördert, sagt Hartmann. Das macht bei einem Gesamtergebnis von knapp 2,6 Millionen Passagiere rund 350.000, grob gerechnet. Die Berliner wollten in diesem Jahr die Grenze von einer halben Millionen Passagieren knacken, hieß es jedenfalls im Januar 2018. Von 130 Mitarbeitern in der Hansestadt war die Rede. Und Wirtschafts-Staatsrat Ekkehart Siering, der Aufsichtsratsvorsitzende des Flughafens, skizzierte die Expansionspläne als „extrem gute Nachrichten für Bremen“.

Das heißt: Das Aus für die Germania ist eine extrem schlechte Nachricht für Bremen und für die Fluggäste aus der Hansestadt und „umzu“. Das Aus reißt nämlich gewaltige Lücken in den Gesamtflugplan. Die Kanaren und Madeira fallen fast komplett weg. Nur eine Ryanair-Verbindung nach Teneriffa bleibt. Auch Griechenland verschwindet fast komplett von der Flugkarte - Ryanair, steuert lediglich Thessaloniki an. Die bulgarischen Mittelmeerziele werden ebenso zum Opfer der Germania-Insolvenz wie viele türkische Städte und Islands Hauptstadt Reykjavik als einzige nordische Destination. Vier neue Sonnenziele hatte die Airline ebenfalls angekündigt - Ibiza, Korsika, Zypern und Zadar in Kroatien.

Dumm gelaufen, wird wohl nichts. Es sei denn, der Flughafen findet Fluggesellschaften und Reiseveranstalter, die in die Bresche springen und die Routen übernehmen. „Die Gespräche laufen auf Hochtouren“, sagt die Flughafen-Sprecherin. Ziel sei es, den Sommerflugplan touristisch abzusichern. Das wird schwer. Ein Passagierrückgang ist programmiert, zumal auch der irische Billigflieger Ryanair seine Maschinen aus Bremen abgezogen hat und nur noch elf Ziele im Sommer anbietet.

Auch andere Flughäfen haben Verhandlungen aufgenommen. Sie haben vergleichbare oder noch größere Probleme. Münster/Osnabrück verliert auf einen Schlag ein Viertel des Passagieraufkommens, Rostock fast die Hälfte (46 Prozent).

Ferienflüge in den Mittelmeerraum

Die Airline Germania ist bei vielen Touristen wegen ihrer Ferienflüge in den Mittelmeerraum bekannt. Die Fluggesellschaft setzte aber auch auf die Nische – mit Zielen wie Irak und Iran. Das galt in der Branche als ein Alleinstellungsmerkmal. Die Airline mit dem grün-weißen Logo, Firmensitz in Berlin und Verbindung nach Bremen warb mit Kurz- und Mittelstreckenflügen.

Nach Unternehmensangaben beförderte Germania mehr als vier Millionen Passagiere jährlich. Zu den großen Zielländern zählten Spanien, Griechenland, Türkei und Ägypten. Germania mit mehr als 1000 Mitarbeitern wurde 1986 gegründet. Es handelt sich nach Branchenangaben um die viertgrößte deutsche Fluggesellschaft nach der Lufthansa-Gruppe, Condor und Tuifly. Zusammen mit der Schweizer Germania Flugbetrieb AG und der Bulgarian Eagle betrieb Germania zuletzt 37 Flugzeuge.

